5 نصائح للاحتفاظ بعلاقة دافئة بعد الزواج - صحيفة صدى الالكترونية

5 نصائح للاحتفاظ بعلاقة دافئة بعد الزواج
أكدت أخصائية اجتماعية ، أنه على الأزواج ان لا يتوقفون عن المواعدة بعد الزواج ، وأضافت أن أغلب ما يفكر به المتزوجون هذه الأيام هو من لديه وقت للمواعيد الليلية ؟ ! ، نعم، الأمر يتطلّب بعض التضحية وإلغاء بعض الخطط المسبقة لوضع هذه المواعيد في رأس لائحة البرامج الأسبوعية. لكن هل يستحق الأمر كل هذه الترتيبات؟ بالطبع يستحق، لأنه زواجكما لا يمكن أن يستمر بصحة جيدة دون موعد ليلي أسبوعي يركّز فيه أحدكما على الآخر ويسترجع المشاعر الرومانسية المتبادلة بينكما. إن كنت لا تزالين غير مقتنعة، فإليك الأسباب التي تبيّن لك ضرورة هذه المواعيد للحياة الزوجية.
هذه المواعيد لا تتضمّن أحاديث عن الغسيل والبقالة
من السهل جداً على المتزوّجين أن يسلموا بأنهم يمضون الوقت معاً لمجرّد أنهم يعيشون معاً. ولكن بعيداً عن العلاقة الحميمة، يمضي المتزوّجون أيامهم في الحديث عن البقالة والفواتير والغسيل، لأن هذه الأمور تجذب الاهتمام بسبب دوام وجود الفواتير والغسيل. وفي حال لم تقرري أن تستريحي قليلاً من هذه الأحاديث، فلا تتوقعي أن تمنحك هي هذه الإجازة. أما في الموعد الليلي، فلن تعيشي مع زوجك إلا الرومانسية بأحاديثها وأجوائها.
إن لم تخططي لحصوله، فلن يحصل
قد تقولين لنفسك ” سنجد وقتاً ونخصصه للخروج معاً “، ولكن هل حصل هذا الأمر يوماً؟ من اجتماعات العمل التي تطول إلى ساعات متأخرة وزحمة الطريق غير المتوقعة، لن تتمكني يوماً من إيجاد هذا الوقت. لهذا السبب، عليك أن تتعمّدي تحديد يوم وتنظيم سهرة والمضي نحوها.
الحياة تمضي بسرعة
تمضي الحياة بسرعة كبيرة بحيث سيصبح لديك أمور جديدة تتشاركينها مع زوجك كل أسبوع. لذا، من الضروري جداً أن تجلسا لا أن تخبريه بالأمور الجديدة فحسب، بل ما تعنيه لك هذه المتغيّرات وكيف ستتفهمينها أنت وزوجك. من الضروري جداً أن ينصت أحدكما للآخر.
يحميكما من اللجوء لرفقة أشخاص آخرين
من المهم جداً أن تتذكري أن زوجك هو صديقك المقرّب والأهم في حياتك الاجتماعية. في حال أهملت تنظيم الخطط التي تجمعكما، فستتوقفين عن رؤيته كصديق وشريك حياة. ومن ثم، ستلتفتين إلى إمضاء وقتك مع أشخاص آخرين. لا بأس بأن يكون لديك أصدقاء آخرون طبعاً وأن تمضي وقتك معهم، ولكن زوجك يأتي في الأولوية.
وإلا ستصبحان زملاء سكن
في حال لم تخططي لموعد ليلي أسبوعي، فستصبحين وزوجك وكأنكما زميلا سكن لا زوجان متحابين. ستتناولان طعامكما بصورة منفصلة وستخلدان للنوم في أوقات مختلفة.
محمداالعتيبي[ عدد التعليقات: 350 ] نشر منذ 11 ساعة
سوالف
كمل اغراض البيت
وعطها مصروف السوق
وهز السرير يوم بعد يوم
وتزين امورك
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 11016 ] نشر منذ 10 ساعات
ارتاحي 👈الحب من الله يجي هيك بدون خطوات ولا نصائح 😊
يعني الا غصب بتشبطي فيه عشان يحبك لااله الا الله ههههههههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 11921 ] نشر منذ 10 ساعات
صدقتي يا اخت امل كل شي من الله
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 11016 ] نشر منذ 10 ساعات
بوضح نقطه
اكثر من مره اسمعها اللي يقول المراه كل سوالفها عن بيتها ومطبخها واغراضها …الخ
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.طبعا عزيزي الزوج انت السبب 😊 طول يومك برى البيت وماتستقبل اتصالاتها اكيد من تشوفك بتمرممطك بالطلبات
بلاش تريقه شوفوا وين الخلل وغيروه 😤😤 وياويل واحد اسمعه يقول هالشي مره ثانيه 😁
قال ايش قال طلبات البيت مو حضرتك ماشالله مبسط ٢٤ باللاستراحه ولا كان وراك عيله 😤😤
وتبغى لما ترجع رومنسيات اي روح ترومس بالعثيم وخلص اغراض المسكينه 😊وبعدها يصير خير
M-512[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 8 ساعات
حنا يرجاال نتعب تعب مايعلم فيه إلا الله وحده فقطط ،الزوج لايحب المرأة ألتي تكسر مشاعره أو تقلل من شأنه أو تحسسه انه فاشل ماعنده هدف وهذا هو سبب كره الرجل للمرأة وهذا الشئ يحدث لكن نادراً جدا بين الأزواج من ناحيتي انا مااتزوجت امرأة لكن انا يوميا بحياتي اتعرض لتنقيص والتجريح من اهلي للأسف الشديد ،مع اني دائما اخدمهم ولا عمري بحياتي رفضت طلب ودائما لهم سموا وابشروا والكلام الجارح ادخله مع اذن واطلعه مع اذن وسامح ياكريم الدنيا فانيه.
alfahd42[ عدد التعليقات: 11921 ] نشر منذ 8 ساعات
الله يعينك على اهلك وبما انهم اهلك اصبر عليهم وبكره تتزوج وتروح عنهم ويذكرونك بالخير
لو ماكتبت نحن الرجال كنت احسب ردك رد بنت اهلها هاضمينها
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18635 ] نشر منذ 3 ساعات
اخي M-512 الله يعينك على اهلك بس. لا تقيس الناس عليهم لان الناس اجناس وانت خل ثقتك في نفسك ماحد يبرفع قدر نفسك غيرك
محمداالعتيبي[ عدد التعليقات: 350 ] نشر منذ 2 ساعتين
اختي امل
انا عددت في تعليقي السابق اهم مقومات الحياه الزوجيه ولكن للاسف انتم الحريم تحاولون بكل ماتستطيعون تنفيض جيوب الزوج خوفا من ان يتوفر بجيبه قرشين ويروح يدور الثانيه وذي اكبر مصايبكم.
هو قادر على وحده عشان يفكر فالثانيه وبالخير الحياه الزوجيه تفاهم وتناغم وموده.
الله يرزقك بواحد مثل اخونا القرني