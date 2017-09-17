بالفيديو.. خطوات المشاركة في مسابقة اليوم الوطني - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

دعت وزارة الثقافة والإعلام أبناء الوطن للمشاركة في فروع الجائزة المتعددة التي أطلقتها بمناسبة اليوم الوطني الـ 87.

وتم تخُصيص جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى ، ودرع تذكارية بشعار الوزارة، في حين سيتم ترشيح فائز واحد كممثل لكل منطقة لحضور حفل اليوم الوطني الذي تنظمه وزارة الثقافة والإعلام في مدينة الرياض برعاية معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد.

وتتضمن المسابقة عدة فروع من بينها القصة القصيرة والشعر والفن التشكيلي والأغنية الوطنية والفيلم القصير وغيرها.

وحددت الوزارة يوم 27 من ذي الحجة الجاري كآخر موعد لاستلام المشاركات هو ، فيما سيتم إعلان النتائج يوم 29 من ذي الحجة.

وللدخول على رابط المسابقة والتسجيل في أحد فروعها يرجى الضغط على الرابط التالي من (هنا).