بالفيديو.. محمد نور يوزع المصروف على أطفال حارته في أول أيام دراسة - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لاعب الكرة السابق محمد نور، وهو يوزع ” المصروف ” على أطفال حارته، تحفيزًا لهم في أول أيام عودتهم للمدرسة.

وأبدى عديد من المغردين على تويتر إعجابهم بالمقطع، ودشّنوا وسمًا بعنوان (#العام الدراسي الجـديد) داعين الله بالتوفيق لطلاب وطالبات المملكة.

ولم يتسنى لـ ” صدى ” التأكد من صحة المقطع المتداول.

