 بالفيديو.. محمد نور يوزع المصروف على أطفال حارته في أول أيام دراسة - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 17

    سبتمبر

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بالفيديو.. محمد نور يوزع المصروف على أطفال حارته في أول أيام دراسة

بالفيديو.. محمد نور يوزع المصروف على أطفال حارته في أول أيام دراسة
ماجد محمد(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لاعب الكرة السابق محمد نور، وهو يوزع ” المصروف ” على أطفال حارته، تحفيزًا لهم في أول أيام عودتهم للمدرسة.
وأبدى عديد من المغردين على تويتر إعجابهم بالمقطع، ودشّنوا وسمًا بعنوان (#العام الدراسي الجـديد) داعين الله بالتوفيق لطلاب وطالبات المملكة.
ولم يتسنى لـ ” صدى ” التأكد من صحة المقطع المتداول.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 571 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يسعده فرح هالاطفال ~

[ عدد التعليقات: 423 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يوفقك ويسعدك يابونوران.

[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 56 دقيقة

الله يسعده

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