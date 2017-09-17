بالفيديو.. محمد نور يوزع المصروف على أطفال حارته في أول أيام دراسة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. محمد نور يوزع المصروف على أطفال حارته في أول أيام دراسة
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لاعب الكرة السابق محمد نور، وهو يوزع ” المصروف ” على أطفال حارته، تحفيزًا لهم في أول أيام عودتهم للمدرسة.
وأبدى عديد من المغردين على تويتر إعجابهم بالمقطع، ودشّنوا وسمًا بعنوان (#العام الدراسي الجـديد) داعين الله بالتوفيق لطلاب وطالبات المملكة.
ولم يتسنى لـ ” صدى ” التأكد من صحة المقطع المتداول.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19385 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا فحارة يمن فمكه
ابونوران عنده مركااااز هناااك بوسط الحاره
الله يوفقه ابونوران والله اني احبه😘
همس ~[ عدد التعليقات: 571 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يسعده فرح هالاطفال ~
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 423 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يوفقك ويسعدك يابونوران.
مطب[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 56 دقيقة
الله يسعده