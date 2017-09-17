رأس خنزير على باب مسجد في جزيرة كورسيكا - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

كشفت صحيفة كورس ماتان، الصادرة في جزيرة كورسيكا الفرنسية، الأحد، تعرض مسجد في منطقة ليسولا، إلى تدنيس جديد، بتعليق رأس وأمعاء خنزير، على باب ومدخل المسجد.

وذكرت الصحيفة أن الدرك الفرنسي تحول في السادسة صباحاً إلى المنطقة، لمعاينة التدنيس الجديد الذي تعرض له المسجد، وفتح تحقيقاً في الجريمة.

ومن جهتها نقلت قناة إل سي أي، الفرنسية، أن التدنيس الذي تعرض له هذا المسجد، ليس سابقة في الجزيرة، بعد تعرض المسجد إلى عمليات مماثلة في 2013، و2015، وفي 2014 تعمد مجهولون كتابة رسوم وشعارات معادية للعرب والمسلمين.

يُذكر أن جزيرة كورسيكا التي لا يتجاوز عدد سكانها 280 ألف ساكن، تحتضن جالية مهاجرة مهمة مقارنة بالتعداد العام للسكان، في حدود 25 ألف، نصفهم من المغرب الأقصى.