 تعيين 337 موظف بوزارة العدل لسد احتياج المحاكم التجارية والعمالية - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 17

    سبتمبر

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تعيين 337 موظف بوزارة العدل لسد احتياج المحاكم التجارية والعمالية

تعيين 337 موظف بوزارة العدل لسد احتياج المحاكم التجارية والعمالية
علي القحطاني(صدى):

أصدرت وزارة العدل قرارات بتعيين 337 موظفاً من المؤهلين في محاكمها التجارية والعمالية .

وأوضحت الوزارة أنها أصدرت قرارات تعيين (337) متقدماً على وظائف ” كاتب ضبط وباحث شرعي مساعد وباحث قانوني مساعد ” على المرتبة السادسة .

كما أهابت بالمعينين سرعة مراجعة فروع الوزارة بالمناطق المتقدمين عليها في المملكة من أجل استلام صورة قرار التعيين والمباشرة في مقر الوظيفة .

ونوهت الوزارة على أن من لم يباشر خلال خمسة عشر يوماً سيتم إلغاء قرار تعيينه وفقاً لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية


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