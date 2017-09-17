تعيين 337 موظف بوزارة العدل لسد احتياج المحاكم التجارية والعمالية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أصدرت وزارة العدل قرارات بتعيين 337 موظفاً من المؤهلين في محاكمها التجارية والعمالية .

وأوضحت الوزارة أنها أصدرت قرارات تعيين (337) متقدماً على وظائف ” كاتب ضبط وباحث شرعي مساعد وباحث قانوني مساعد ” على المرتبة السادسة .

كما أهابت بالمعينين سرعة مراجعة فروع الوزارة بالمناطق المتقدمين عليها في المملكة من أجل استلام صورة قرار التعيين والمباشرة في مقر الوظيفة .

ونوهت الوزارة على أن من لم يباشر خلال خمسة عشر يوماً سيتم إلغاء قرار تعيينه وفقاً لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية