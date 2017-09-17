أول رحلة طيران مباشرة من بغداد إلى موسكو بعد انقطاع 13 عاماً - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

تصل اليوم الأحد إلى مطار فنوكوفو بالعاصمة الروسية موسكو، أول رحلة للخطوط الجوية العراقية، قادمة من العاصمة بغداد، وهي أول رحلة مباشرة بين البلدين بعد انقطاع دام أكثر من 13 عاماً، وفق ما أوردته ” روسيا اليوم “.

ويصل على متن الطائرة، وزير النقل العراقي، كاظم فنجان الحمامي، يترأس وفداً رسمياً.وكانت السفارة العراقية في موسكو، قد أعلنت عن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين بغداد وموسكو، وتحديد وصول أول طائرة اليوم كتدشين لهذا الخط المباشر.