بالصور والفيديو.. ظهور زرافة بيضاء بكينيا - صحيفة صدى الالكترونية

نيروبي(صدى):

رصدت تقارير ظهور نادر لزرافة بيضاء مع صغيرها، وذلك في محمية طبيعية بكينيا.

وقالت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية: إن إهالي إحدى القرى اكتشفوا وجود الزرافتين وهما تتجولان على حدود محمية إيشاكبيني هيرولا في كينيا.

وحسب الصحيفة، فإن الزرافة الفريدة من نوعها تعاني من حالة اختلال بالجينات، يطلق عليه ” ليسيزم ” ، تمنع خلايا الجلد من تكوين صبغة الألوان، ليسود اللون الأبيض الجلد والشعر المغطي له.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يظهر فيها هذا النوع من الزراف فتم تسجيل أول مرة في شهر يناير عام 2016، في حديقة ترانجاير الوطنية في تنزانيا، كما شوهد للمرة الثانية في شهر مارس عام 2016، بمحمية إيشاكبيني هيرولا في كينيا، وهذه هي المرة الثالثة التي يشاهد فيها.