انتعاش السوق العقاري بالرياض وإتمام 8 ألاف صفقة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

ارتفع المؤشر العقاري لأحياء الرياض الذي يعد الأكثر نشاطاً في الحركة العقارية خلال الربع الأخير من العام الهجري الحالي في جميع المناطق أكثر من 8500 صفقة عقارية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 7 مليارات ونصف المليار ريال، فيما شكّلت قطع الأراضي الأكثر مبيعاً بنسبة 92 % من اجمالي الصفقات المنفّذة.

وحافظ حيَّا الخير وشرق الرياض بموقعيهما في قائمة أكثر الأحياء نشاطاً منذ مطلع العام الهجري حتى الآن، واستحوذا مع ثلاثة أحياء أخرى هي ” نمار ولبن والرمال ” على نحو 39 % من إجمالي الصفقات المسجّلة لأحياء العاصمة خلال الربع الأخير الجاري.

وأظهر المؤشر العقاري، فقد سجّل حيَّا الخير وشرق الرياض الأكثر تنفيذاً لصفقات قطع الأراضي، فيما انفردت أحياء لبن والياسمين والدار البيضاء بصفقات الشقق السكنية، ولم تسجل سوى خمس صفقات فقط للعمائر، و45 صفقة للفلل السكنية بجميع أحياء الرياض خلال الربع الأخير الجاري.

وسجلت صفقات قطع الأراضي نحو 92 % من إجمالي صفقات العقار المسجلة بمدينة الرياض خلال الربع الأخير، وسجّل إجمالي 7825 صفقة بجميع أحياء المدينة، مقابل 5 عمائر سكنية، و45 فيلا، و433 شقة سكنية، و143 معرضاً/محلاً، إضافة إلى 60 بيتاً سكنياً.