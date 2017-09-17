 بالفيديو.. إيمي سمير غانم تغني " ركبني المرجيحة " - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 17

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. إيمي سمير غانم تغني ” ركبني المرجيحة “

بالفيديو.. إيمي سمير غانم تغني ” ركبني المرجيحة “

بالفيديو.. إيمي سمير غانم تغني ” ركبني المرجيحة “
أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة المصرية إيمي سمير غانم المغنية دالي حسين بطلة كليب ” ركبني المرجيحة ” ، خلال حوارها في برنامج ” بيومي أفندي ” ، على قناة ” دي إم سي ” ، مع الفنان بيومي فؤاد.

وقالت إيمي: ” والله أنا بحاول أعمل الصوت ده في البيت كتير، بس انبهرت لما عرفت إن فيه واحدة صوتها الطبيعي كده، هي صوتها ربنا خلقه كده ” .


الوسوم:, , , ,

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *