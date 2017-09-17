بالفيديو.. إيمي سمير غانم تغني " ركبني المرجيحة " - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة المصرية إيمي سمير غانم المغنية دالي حسين بطلة كليب ” ركبني المرجيحة ” ، خلال حوارها في برنامج ” بيومي أفندي ” ، على قناة ” دي إم سي ” ، مع الفنان بيومي فؤاد.

وقالت إيمي: ” والله أنا بحاول أعمل الصوت ده في البيت كتير، بس انبهرت لما عرفت إن فيه واحدة صوتها الطبيعي كده، هي صوتها ربنا خلقه كده ” .