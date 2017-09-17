مصرع طفل وشاب في حادث شنيع غرب قنا - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

لقي طفل في الثالثة من عمره وشاب في الخامسة عشر مصرعهما في حادث سير شنيع وقع على طريق آل ثوبان غرب مركز قنا بمنطقة عسير صباح هذا اليوم الأحد .

وفاجأت شاحنة من نوع ” دينا ” محملة بخزانات مياة الشرب الذي كان يستقل سيارة كامري برفقة الطفل ، لتصطدم بهما وسحقهما تحت عجلاتها في حادث شنيع .

وقد باشر الحادث فرقة من الشرطة ورجال الدفاع المدني بمركز قنا والذين بذلوا جهوداً كبيرة لاستخراج الجثتين من بين حطام السيارة مستخدمين مناشير كهربائية لقص الحديد للوصول اليهما ، وتم نقل الجثتان إلى ثلاجة مستشفى محايل العام عن طريق احد المواطنين لعدم مباشرة سيارة اسعاف موقع الحادث .