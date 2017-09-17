مصرع طفل وشاب في حادث شنيع غرب قنا - صحيفة صدى الالكترونية

مصرع طفل وشاب في حادث شنيع غرب قنا
لقي طفل في الثالثة من عمره وشاب في الخامسة عشر مصرعهما في حادث سير شنيع وقع على طريق آل ثوبان غرب مركز قنا بمنطقة عسير صباح هذا اليوم الأحد .
وفاجأت شاحنة من نوع ” دينا ” محملة بخزانات مياة الشرب الذي كان يستقل سيارة كامري برفقة الطفل ، لتصطدم بهما وسحقهما تحت عجلاتها في حادث شنيع .
وقد باشر الحادث فرقة من الشرطة ورجال الدفاع المدني بمركز قنا والذين بذلوا جهوداً كبيرة لاستخراج الجثتين من بين حطام السيارة مستخدمين مناشير كهربائية لقص الحديد للوصول اليهما ، وتم نقل الجثتان إلى ثلاجة مستشفى محايل العام عن طريق احد المواطنين لعدم مباشرة سيارة اسعاف موقع الحادث .
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