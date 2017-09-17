بالصور.. كوخ صيفي بـ 371 ألف دولار في بريطانيا - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

رصد السوق العقاري في بريطانيا بيع أغلى ” شاليه ” مطل على البحر، وهو عبارة عن كوخ صغير فاره يُطل على القناة الإنجليزية في منطقة ” دورسيت ” جنوب غرب إنجلترا.

وبلغت قيمة بيع الشاليه الفاره مؤخراً 275 ألف جنيه استرليني (371 ألف دولار)،مشيرة إلى أن هذا السعر يزيد عن متوسط أسعار المنازل في بريطانيا بنحو 50 ألف جنيه استرليني، على الرغم من أنه ليس منزلاً للسكن وإنما هو مجرد ” شاليه ” أو ” كوخ صيفي ” لقضاء الإجازات أو العطلات الصيفية ليس أكثر، بحسب ما ذكرت جريدة ” اندبندنت “.