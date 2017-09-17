بالفيديو.. غزال يصارع زرافة بإصرار ويحصل على " تثبيت أكتاف " - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم غاية في الغرابة لنوع من الغزلان، وهو يهاجم زرافة.

وتلقى الفيديو الذي صور في إحدى حدائق الحيوانات، العديد من التعليقات التي أتت بمجملها متعاطفة مع الزرافة ” المسكينة ” ، ومتفاجئة من ” هول شراسة ” الغزال.

فيظهر المقطع الغزال مهاجماً الزرافة الوديعة وكأنه في حلبة مصارعة، لم يهادن ولا للحظة، بل انقض بكل شراسة وقوة، وعزيمة فعلاً عليها مردياً إياها أرضاً، لا بل ثبتها دون حراك لدقائق، قبل أن تنهض المسكينة بتعثر. في حين راح الغزال الشرس ينطحها دون هوادة.

وبعد أن وقفت على أقدامها المرتجفة، وحاولت الإفلات منه والهرب، لاحقها وأوقعها من جديد، قبل أن تقف مجدداً وتفر من أمام هذا الغزال المجنون الذي لربما ” اعتقد نفسه ” أسداً.