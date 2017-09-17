كواليس حرب خفية يشنها أوباما ضد ترامب - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

نشرت مجلة ” بوليتكو ” الأمريكية تقريراً عن حرب خفية يقودها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ومستشاروه السابقون؛ من أجل إفشال تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يبحث بجدية عن طرق لإلغاء الاتفاق النووي مع إيران.

وذكر التقرير: ” في الوقت الذي يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفجير الاتفاق النوي، يقوم أعضاء من إدارة أوباما السابقة بالتعبئة للمحافظة عليه، حيث يقوم بعض المساعدين السابقين للرئيس أوباما بعقد اجتماعات والاتصال بالمشرعين، والتواصل مع الأذرع الإعلامية؛ في محاولة عاجلة لمنع تفكيك أحد أهم إنجازات الإدارة الأمريكية السابقة “.

وأوضح التقرير: ” بالطبع أوباما يدرك جيداً جهودهم، إنها معركة منسقة بشكل فضفاض شنّوها بنجاح من البيت الأبيض إبان فترة أوباما ضد الجمهوريين في الكونغرس، الذين حاولوا مراراً وتكراراً كسر الصفقة، كما أنها في حد ذاتها معركة كانوا يأملون بتجنبها. فبعد إدانة الرئيس ترامب للصفقة، وتوليه رئاسة البيت الأبيض كانت لدى الرئيس فرص متعددة لإلغاء الصفقة، لكن الآن أيدي أوباما تعمل بكدّ على منع إلغاء الصفقة في مقابل ارتفاع المخاوف بعد التقارير التي تحدثت عن استعداد ترامب لإلغاء الاتفاق النووي في هذا الخريف “.

وتابع التقرير: ” يقول روب مالي وهو مستشار سابق لدى أوباما حول قضايا الشرق الأوسط: إن الاتفاق النووي شيء ملموس، كما أنه هدف، وهو أمر يشعر كثيرون بأنه إنجاز كبير، ويختلفون بشدة مع نقاد الصفقة، ويضيف: إننا نهتم بالعواقب التي يمكن أن تنجم عن تفكيك الصفقة، والتي أبرزها سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، وأضرار بالغة للدبلوماسية الأمريكية أو ما هو أسوأ “.

وفصّل التقرير: ” في يوم الخميس الماضي اختار ترامب عدم فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، مما يعني أن الاتفاق سيبقى سليماً حتى الآن. وهذا القرار لم يكن مفاجئاً؛ نظراً للمشورة القوية من مساعدي ترامب وحتى مناوئيه لتجنّب نهاية مفاجئة للاتفاق. إلا أن ترامب الذي يشعر بالإحباط من انتهاك إيران للصفقة النووية اقترح أنه سيطرح مسألة التصديق النهائي على الصفقة في الكونغرس، والذي قد يحتاج ستين يوماً لتقرير ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات الأمريكية على إيران. ومن شأن تصويت الكونغرس على إعادة فرض العقوبات النووية على إيران أن يقتل الاتفاق النووي فعلياً، ويمكن أن يدفع إيران إلى استئناف برنامجها النووي مجدداً “.

وتابع التقرير: “في يوم الأربعاء أطلع العديد من مساعدي أوباما السابقين الصحافيين على أن إعادة النظر في الاتفاق النووي سيكون خطيراً وغير عملي. من بين المشاركين ويندي شيرمان التي قادت فريق التفاوض الأمريكي مع إيران، وكولن كاهل مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس السابق جون بايدن، وجون فاينر المسؤول السابق في الخارجية الأمريكية، حيث قالت شيرمان للصحافيين: ” من الصعب جداً إن لم يكن من المستحيل إعادة النظر في الصفقة بأي شكل من الأشكال دون تفكيكها بالكامل “.

ويلتزم ” أوباما ” الصمت تجاه تهديدات ” ترامب ” ؛ خوفاً من أي تصريح للرئيس السابق ” أوباما ” سيدفع ” ترامب ” على إلغاء الصفقة؛ نظراً للكراهية الشديدة التي يُكنّها “ترامب” لـ”أوباما”.

ويزيح التقرير الستار ” عن أدوار نشطة لوزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري؛ للمحافظة على الصفقة، وهو الذي قضى مئات الساعات للتفاوض مع الجانب الإيراني؛ من أجل توقيع الاتفاق، وبحسب مسؤول أمريكي سابق تحدث مع ” كيري ” أن الأخير منخرط تماماً في الجهود الكبيرة لمنع إلغاء الاتفاق النووي، حيث ما زال على اتصال مع أعضاء الكونغرس؛ لإقناعهم بخطورة إلغاء الاتفاق النووي، كما أنه يتواصل مع نظرائه الأوروبيين للتحذير من إلغاء الاتفاق النووي الذين هم جزء منه “.

وتشمل مخاوف منتقدي الصفقة النشاطات الإيرانية المزعزعة لاستقرار الشرق الأوسط، حيث ترتبط طهران مع الديكتاتور السوري بشار الأسد، ومع المليشيات الإيرانية في العراق ولبنان واليمن، كما أن تجاربها النووية تثير مخاوف بشأن طموحاتها النووية على المدى الطويل، وقدّم مسؤولون وحلفاء لـ ” ترامب ” هذه الحجج، متهمين إيران بأنها تنتهك روح الاتفاق النووي، كما يخشى النقاد العسكريون من أن إيران بعد الصفقة ستصبح قادرة بعد فترة وجيزة على صنع قنبلة نووية. أما مؤيدو الاتفاق فهم يرون أن إلغاءها سيضع إيران على سكة السلاح النووي، وأن سباقاً نووياً سيندلع في المنطقة.

ويلزم على ” ترامب ” أن يقنع روسيا والصين في حال أراد إعادة النظر في الاتفاق، ويخشى الصينيون بشكل خاص من أن إلغاء الاتفاق النووي مع إيران أو إعادة النظر فيه، سيؤدي إلى تشدد الموقف الكوري الشمالي، ولن تستطيع أن تثق بأمريكا مجدداً في أي محادثات نووية محتملة.

كما كشف مسؤول في الخارجية الأمريكية لمجلة ” بوليتكو ” أن الأوروبيين ” لن يكونوا في صفّنا في حال الانسحاب الأمريكي من الصفقة؛ نظراً لمشاريعهم الاقتصادية التي أقاموها مع الطرف الإيراني بعد الاتفاق “.