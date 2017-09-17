بالفيديو.. انتقاد مريم حسين لتقليدها هيفاء وهبي في الرقص - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. انتقاد مريم حسين لتقليدها هيفاء وهبي في الرقص
نشرت الفنانة العراقية مريم حسين ، مقطع فيديو جديد عبر تطبيق انستجرام ، ما اثار ضجة بين متابعيها الذين اتهموها بتقليد هيفاء وهبي .
ورصد الفيديو احتفال مريم الثاني، حيث تمايلت وقدمت رقصة لجمهورها، كما قامت بقص قالب الحلوى الذي كان عليه مجسماً صغيراً لابنتها ” أميرة “.
وكانت نشرت سابقاً مقطع فيديو يظهر احتفالها الأول عبر حسابها على ” سناب شات ” ، حيث تبين أنها قررت القيام بذلك بطريقة خاصة، فحضرت للمناسبة ديكور مميزاً طغى عليه اللون الزهري. كما خضعت لجلسة تصوير جديدة مرتدية سروال ” جامبسوت ” باللون الزهري أيضاً.
وأثارت الجدل بين متابعيها بسبب الحركات الطفولية التي قامت بها. وتوجه إليها بعضهم بانتقادات لاذعة واتهمها بتقليد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي كما ظهرت في فيديو كليب أغنية “بوس الواوا”.
واتهمها عدد من الناشطين بالتمثيل وقالوا إنها تدعي أنها فوجئت بالتحضيرات وأنها كانت على دراية بها خصوصاً أنها ارتدت ملابس تناسب ألوان الديكور.
باحتفالية بسيطة على عكس كل الأعوام السابقة احتفلت #مريم_حسين يوم امس بيوم ميلادها . . . . . . . . . . . . . . . 💫✨ بدانة كلينك 💫✨ . . . مراكز التميز العالمية لجراحات البدانة المفرطة، برئاسة الإستشاري الدكتور سلطان التمياط . موقعنا 📍 #البحرين 🇧🇭 للتواصل و الإستفسار 📱00973-35007065 @badanaclinic_bh #السعودية 🇸🇦 📱00966-581022222 @badanaclinic_ksa #الكويت 🇰🇼 📱00965-55250859 @badana_clinic_q8 . . كما بإمكانكم متابعة الحساب الشخصي للدكتور سلطان التمياط على السناب شات 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 Snap : temyatt1 . . .
Samir[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذي قحبه
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1014 ] نشر منذ 1 ساعة
نساء كاسيات عاريات لايروحن الجنة
كما اخبر رسولنا صلى الله علية وسلم
ابوبدر[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 1 ساعة
ربنا يحب الستر ولكن يعاقب اهل الفجور والفسق نسأل الله السلامة والعافية .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18564 ] نشر منذ 1 ساعة
عليه الصلاة والسلام
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18564 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان
سويلم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 44 دقيقة
حب المال يرخص النفوس