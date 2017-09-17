بالفيديو.. انتقاد مريم حسين لتقليدها هيفاء وهبي في الرقص - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

نشرت الفنانة العراقية مريم حسين ، مقطع فيديو جديد عبر تطبيق انستجرام ، ما اثار ضجة بين متابعيها الذين اتهموها بتقليد هيفاء وهبي .

ورصد الفيديو احتفال مريم الثاني، حيث تمايلت وقدمت رقصة لجمهورها، كما قامت بقص قالب الحلوى الذي كان عليه مجسماً صغيراً لابنتها ” أميرة “.

وكانت نشرت سابقاً مقطع فيديو يظهر احتفالها الأول عبر حسابها على ” سناب شات ” ، حيث تبين أنها قررت القيام بذلك بطريقة خاصة، فحضرت للمناسبة ديكور مميزاً طغى عليه اللون الزهري. كما خضعت لجلسة تصوير جديدة مرتدية سروال ” جامبسوت ” باللون الزهري أيضاً.

وأثارت الجدل بين متابعيها بسبب الحركات الطفولية التي قامت بها. وتوجه إليها بعضهم بانتقادات لاذعة واتهمها بتقليد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي كما ظهرت في فيديو كليب أغنية “بوس الواوا”.

واتهمها عدد من الناشطين بالتمثيل وقالوا إنها تدعي أنها فوجئت بالتحضيرات وأنها كانت على دراية بها خصوصاً أنها ارتدت ملابس تناسب ألوان الديكور.