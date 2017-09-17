الأمير خالد الفيصل يكشف أسباب إقلاله في كتابة القصائد - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

علق الأمير خالد الفيصل على القائلين إنه مقل من كتابة الشعر، قائلاً إن ما أكتبه يجب أن يتغنى به الناس وإلا فلا داعي لكثر الكلام، وقال في قصيدة نظّمها بعنوان ” الشعر فن العقل “:

” إن ما كتبت اللي تغنى به الناس وإلّا فلا داعي لكثر الكلامِ

الشعر إبداع ومعنى وإحساس وفكر وخيال وصوت حرب وسلامِ

والشعر فن العقل ميزان وقياس يرفع وينزل بالمحافل مقامِ

والشعر صورة أمّته بين الاجناس ورمز الحضارة بين شمس وظلامِ

والشعر نفحات الحياة وهوى الرّاس لي هب ترقص له خوافي الهيامِ

والشعر وردٍ في أماسيه أنفاس إذا سَرَت تنعش قلوب الأنامِ

والشعر صيدٍ للمشبّب ونوماس إن صاده أو صادوه أهل المرامِ

أطارده ظبيٍ على حمر الاطعاس وارِزْ له شَبّاك صقر القطامِ

واساهره نِدمَه إذا الغير نعّاس وأنزّهه عن كل هزل وملامِ

إن ما انتشى للشعر واقف وجلاّس والاّ التعبّث بالقوافي حرامِ “.