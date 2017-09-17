الأمير خالد الفيصل يكشف أسباب إقلاله في كتابة القصائد - صحيفة صدى الالكترونية

الأمير خالد الفيصل يكشف أسباب إقلاله في كتابة القصائد
علق الأمير خالد الفيصل على القائلين إنه مقل من كتابة الشعر، قائلاً إن ما أكتبه يجب أن يتغنى به الناس وإلا فلا داعي لكثر الكلام، وقال في قصيدة نظّمها بعنوان ” الشعر فن العقل “:
” إن ما كتبت اللي تغنى به الناس وإلّا فلا داعي لكثر الكلامِ
الشعر إبداع ومعنى وإحساس وفكر وخيال وصوت حرب وسلامِ
والشعر فن العقل ميزان وقياس يرفع وينزل بالمحافل مقامِ
والشعر صورة أمّته بين الاجناس ورمز الحضارة بين شمس وظلامِ
والشعر نفحات الحياة وهوى الرّاس لي هب ترقص له خوافي الهيامِ
والشعر وردٍ في أماسيه أنفاس إذا سَرَت تنعش قلوب الأنامِ
والشعر صيدٍ للمشبّب ونوماس إن صاده أو صادوه أهل المرامِ
أطارده ظبيٍ على حمر الاطعاس وارِزْ له شَبّاك صقر القطامِ
واساهره نِدمَه إذا الغير نعّاس وأنزّهه عن كل هزل وملامِ
إن ما انتشى للشعر واقف وجلاّس والاّ التعبّث بالقوافي حرامِ “.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 860 ] نشر منذ 14 ساعة
كبير يا دايم السيف كبير
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1355 ] نشر منذ 14 ساعة
(لا داعي لكثر الكلام )
كلام من الحكمه قوله والعمل به ياشاعر الكلمه والمعنى-
ربما كلمه واحده تثير ضجه وقد تفي بالهدف او تلميحه بسيطه توصل المطلوب
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1355 ] نشر منذ 14 ساعة
وان مانتشى للشعر واقف وجلاس –ولا التعبث بالقوافي حرااااام
صح لسانك
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34003 ] نشر منذ 14 ساعة
إن ما انتشى للشعر واقف وجلاّس % والاّ التعبّث بالقوافي حرامِ “.
,,, صح لسانك وانت عالي مقامك ياسمو الأمير ,, صدقت ورب الكعبه ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1355 ] نشر منذ 14 ساعة
وان طب البحر غواص للجواهر والدرر
ولا جاب الاصلي طبته حرام في حرام
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34003 ] نشر منذ 14 ساعة
الشعر إبداع ومعنى وإحساس % وفكر وخيال وصوت حرب وسلامِ
,, صح لسانك مليون في مليون ، كل يوم يزيدون ,, ياسمو الأمير ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18635 ] نشر منذ 14 ساعة
والشعر نفحات الحياة وهوى الرّاس لي هب ترقص له خوافي الهيامِ
صدقت. والله والله ما يعرفه الى من لاعه
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1355 ] نشر منذ 14 ساعة
لا لاح ضوء القمر وعانقه في البحر لمع الدرر
تذكرت نور خدك يوم بدد سود الظلام
زائر[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 13 ساعة
الله اعلم . وبس
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1355 ] نشر منذ 13 ساعة
ومن لاعه الحب وقلبه تبدد وانشطر
ولو قال انا محرووم لاتصدق هذا الكلام
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1355 ] نشر منذ 13 ساعة
وان جاء وعلق بكلمه ولا سطر
تثبت وجوده ولو مارد السلام
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18635 ] نشر منذ 13 ساعة
واساهره نِدمَه إذا الغير نعّاس وأنزّهه عن كل هزل وملامِ
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18635 ] نشر منذ 13 ساعة
إن ما انتشى للشعر واقف وجلاّس والاّ التعبّث بالقوافي حرامِ “.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1355 ] نشر منذ 13 ساعة
فارس ولا هو بمحروم وفاهم ومحترم
حاوي كل المعاني ومفرق بين حلال وحرام
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18635 ] نشر منذ 6 ساعات
والشعر وردٍ في أماسيه أنفاس إذا سَرَت تنعش قلوب الأنامِ
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18635 ] نشر منذ 3 ساعات
وان طب البحر غواص للجواهر والدرر
ولا جاب الاصلي طبته حرام في حرام
لاح ضوء القمر وعانقه في البحر لمع الدرر
تذكرت نور خدك يوم بدد سود الظلام
ومن لاعه الحب وقلبه تبدد وانشطر
ولو قال انا محرووم لاتصدق هذا الكلام
وان جاء وعلق بكلمه ولا سطر
تثبت وجوده ولو مارد السلام
وان جاء وعلق بكلمه ولا سطر
تثبت وجوده ولو مارد السلام
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18635 ] نشر منذ 3 ساعات
وان طب البحر غواص للجواهر والدرر
ولا جاب الاصلي طبته حرام في حرام
لاح ضوء القمر وعانقه في البحر لمع الدرر
تذكرت نور خدك يوم بدد سود الظلام
ومن لاعه الحب وقلبه تبدد وانشطر
ولو قال انا محرووم لاتصدق هذا الكلام
وان جاء وعلق بكلمه ولا سطر
تثبت وجوده ولو مارد السلام
فارس ولا هو بمحروم وفاهم ومحترم
حاوي كل المعاني ومفرق بين حلال وحرام
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18635 ] نشر منذ 2 ساعتين
كذا احسن يا السحاب