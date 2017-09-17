 الأمير خالد الفيصل يكشف أسباب إقلاله في كتابة القصائد - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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الأمير خالد الفيصل يكشف أسباب إقلاله في كتابة القصائد

الأمير خالد الفيصل يكشف أسباب إقلاله في كتابة القصائد
طلال الغامدي(صدى):

علق الأمير خالد الفيصل على القائلين إنه مقل من كتابة الشعر، قائلاً إن ما أكتبه يجب أن يتغنى به الناس وإلا فلا داعي لكثر الكلام، وقال في قصيدة نظّمها بعنوان ” الشعر فن العقل “:

” إن ما كتبت اللي تغنى به الناس وإلّا فلا داعي لكثر الكلامِ

الشعر إبداع ومعنى وإحساس وفكر وخيال وصوت حرب وسلامِ

والشعر فن العقل ميزان وقياس يرفع وينزل بالمحافل مقامِ

والشعر صورة أمّته بين الاجناس ورمز الحضارة بين شمس وظلامِ

والشعر نفحات الحياة وهوى الرّاس لي هب ترقص له خوافي الهيامِ

والشعر وردٍ في أماسيه أنفاس إذا سَرَت تنعش قلوب الأنامِ

والشعر صيدٍ للمشبّب ونوماس إن صاده أو صادوه أهل المرامِ

أطارده ظبيٍ على حمر الاطعاس وارِزْ له شَبّاك صقر القطامِ

واساهره نِدمَه إذا الغير نعّاس وأنزّهه عن كل هزل وملامِ

إن ما انتشى للشعر واقف وجلاّس والاّ التعبّث بالقوافي حرامِ “.


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18 تعليق

[ عدد التعليقات: 1355 ] نشر منذ 14 ساعة

(لا داعي لكثر الكلام )
كلام من الحكمه قوله والعمل به ياشاعر الكلمه والمعنى-
ربما كلمه واحده تثير ضجه وقد تفي بالهدف او تلميحه بسيطه توصل المطلوب

[ عدد التعليقات: 1355 ] نشر منذ 14 ساعة

وان مانتشى للشعر واقف وجلاس –ولا التعبث بالقوافي حرااااام
صح لسانك

[ عدد التعليقات: 34003 ] نشر منذ 14 ساعة

إن ما انتشى للشعر واقف وجلاّس % والاّ التعبّث بالقوافي حرامِ “.

,,, صح لسانك وانت عالي مقامك ياسمو الأمير ,, صدقت ورب الكعبه ,,

[ عدد التعليقات: 1355 ] نشر منذ 14 ساعة

وان طب البحر غواص للجواهر والدرر
ولا جاب الاصلي طبته حرام في حرام

[ عدد التعليقات: 34003 ] نشر منذ 14 ساعة

الشعر إبداع ومعنى وإحساس % وفكر وخيال وصوت حرب وسلامِ

,, صح لسانك مليون في مليون ، كل يوم يزيدون ,, ياسمو الأمير ,,

[ عدد التعليقات: 18635 ] نشر منذ 14 ساعة

والشعر نفحات الحياة وهوى الرّاس لي هب ترقص له خوافي الهيامِ
صدقت. والله والله ما يعرفه الى من لاعه

[ عدد التعليقات: 1355 ] نشر منذ 14 ساعة

لا لاح ضوء القمر وعانقه في البحر لمع الدرر
تذكرت نور خدك يوم بدد سود الظلام

[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 13 ساعة

الله اعلم . وبس

[ عدد التعليقات: 1355 ] نشر منذ 13 ساعة

ومن لاعه الحب وقلبه تبدد وانشطر
ولو قال انا محرووم لاتصدق هذا الكلام

[ عدد التعليقات: 1355 ] نشر منذ 13 ساعة

وان جاء وعلق بكلمه ولا سطر
تثبت وجوده ولو مارد السلام

[ عدد التعليقات: 1355 ] نشر منذ 13 ساعة

فارس ولا هو بمحروم وفاهم ومحترم
حاوي كل المعاني ومفرق بين حلال وحرام

[ عدد التعليقات: 18635 ] نشر منذ 3 ساعات

وان طب البحر غواص للجواهر والدرر
ولا جاب الاصلي طبته حرام في حرام

لاح ضوء القمر وعانقه في البحر لمع الدرر
تذكرت نور خدك يوم بدد سود الظلام

ومن لاعه الحب وقلبه تبدد وانشطر
ولو قال انا محرووم لاتصدق هذا الكلام

وان جاء وعلق بكلمه ولا سطر
تثبت وجوده ولو مارد السلام

وان جاء وعلق بكلمه ولا سطر
تثبت وجوده ولو مارد السلام

[ عدد التعليقات: 18635 ] نشر منذ 3 ساعات

وان طب البحر غواص للجواهر والدرر
ولا جاب الاصلي طبته حرام في حرام

لاح ضوء القمر وعانقه في البحر لمع الدرر
تذكرت نور خدك يوم بدد سود الظلام

ومن لاعه الحب وقلبه تبدد وانشطر
ولو قال انا محرووم لاتصدق هذا الكلام

وان جاء وعلق بكلمه ولا سطر
تثبت وجوده ولو مارد السلام

فارس ولا هو بمحروم وفاهم ومحترم
حاوي كل المعاني ومفرق بين حلال وحرام

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