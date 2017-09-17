خفض أسعار مشروبات الطاقة 25 % لمواجهة الركود - صحيفة صدى الالكترونية

خفض أسعار مشروبات الطاقة 25 % لمواجهة الركود
خفضت شركات مشروبات الطاقة، أسعارها بنسبة تصل إلى 25% على منتجاتها، لمواجهة حالة الركود في المبيعات التي أعقبت رفع الأسعار بنسبة 100% إثر تطبيق الضريبة الانتقائية.
وقال مسؤولو مبيعات إن الأشهر الثلاثة الماضية، شهدت ركودا وتراجعا كبيرا في المبيعات، رغم محاولات الشركات تقديم عروض كبيرة لكن دون جدوى.
وأضافوا أن المنتجات التي كانت بسعر 6 ريالات وارتفعت إلى 12 ريالا بعد تطبيق الضريبة، تراجعت إلى 9 ريالات، فيما تراجعت المنتجات التي وصلت أسعارها إلى 10 ريالات بعد تطبيق الضريبة إلى 8 ريالات.
وأكدوا أنه على الرغم من التراجعات الجديدة في الأسعار، ورفع المتاجر لافتات بالأسعار الجديدة، إلا أن ذلك لم يحدث تغييرا ملموسا في المبيعات.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19357 ] نشر منذ 53 دقيقة
اها🤔
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 661 ] نشر منذ 49 دقيقة
زيادة الاسعار بنسب 100 % جعلت الزبائن يحجمون عن الشراء تماما وأضافوا أن المنتجات التي كانت بسعر 6 ريالات وارتفعت إلى 12 ريالا بعد تطبيق الضريبة تراجعت إلى 9 ريالات، فيما تراجعت المنتجات التي وصلت أسعارها إلى 10 ريالات بعد تطبيق الضريبة إلى 8 ريالات. وأكدوا أنه على الرغم من التراجعات الجديدة في الأسعار ورفع المتاجر لافتات بالأسعار الجديدة إلا أن ذلك لم يحدث تغييرا ملموسا في المبيعات وأعتقد لن يحدث لان أرتفعات الاسعار كان مبالغ بها.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19357 ] نشر منذ 16 دقيقة
إي تخفيض خفضو روسكم
اليوم الدنيه منزله فالسوبرماركات وبنفس السعر
والفواتير موجوده
عن اي تخفيض تتكلمون
عمومآ لو يرجع سعر العلبه بريال واحد
مانبيه خلاص
النفس طابت🤔