مصرع سيدة أفغانية إثر سقوطها من شرفة منزلها - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

توفيت امرأة أفغانية بعد أن سقطت من شباك منزلها الواقع بحي أجياد المصافي في مكة المكرمة.

وتلقى مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بلاغا من ابن السيدة المتوفاة أفاد فيه بسقوط والدته من الطابق الثاني من منزلهم المكون من 3 طوابق أثناء تنظيف الشباك، وفقاً لجريدة ” الوطن ” .