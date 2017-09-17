مصرع سيدة أفغانية إثر سقوطها من شرفة منزلها - صحيفة صدى الالكترونية

مصرع سيدة أفغانية إثر سقوطها من شرفة منزلها
توفيت امرأة أفغانية بعد أن سقطت من شباك منزلها الواقع بحي أجياد المصافي في مكة المكرمة.
وتلقى مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بلاغا من ابن السيدة المتوفاة أفاد فيه بسقوط والدته من الطابق الثاني من منزلهم المكون من 3 طوابق أثناء تنظيف الشباك، وفقاً لجريدة ” الوطن ” .
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19357 ] نشر منذ 57 دقيقة
تنظف هاااه🤔
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33952 ] نشر منذ 42 دقيقة
الله يرحمها ويحسن عزاء ابناءها ,, آمين ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1351 ] نشر منذ 32 دقيقة
رحمها الله رحمه واسعه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18552 ] نشر منذ 30 دقيقة
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2531 ] نشر منذ 14 دقيقة
يومها الموعود
الله يرحمها ويرحم اموات المسلمين