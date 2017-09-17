 مصرع سيدة أفغانية إثر سقوطها من شرفة منزلها - صحيفة صدى الالكترونية

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  • نشر : منذ 59 دقيقة
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  • حوادث

مصرع سيدة أفغانية إثر سقوطها من شرفة منزلها

مصرع سيدة أفغانية إثر سقوطها من شرفة منزلها
نايف السالم(صدى):

توفيت امرأة أفغانية بعد أن سقطت من شباك منزلها الواقع بحي أجياد المصافي في مكة المكرمة.

وتلقى مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بلاغا من ابن السيدة المتوفاة أفاد فيه بسقوط والدته من الطابق الثاني من منزلهم المكون من 3 طوابق أثناء تنظيف الشباك، وفقاً لجريدة ” الوطن ” .


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 33952 ] نشر منذ 42 دقيقة

الله يرحمها ويحسن عزاء ابناءها ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 1351 ] نشر منذ 32 دقيقة

رحمها الله رحمه واسعه

[ عدد التعليقات: 2531 ] نشر منذ 14 دقيقة

يومها الموعود
الله يرحمها ويرحم اموات المسلمين

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