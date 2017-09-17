سفارتنا في واشنطن تشكل لجنة لتقييم خسائر المواطنين بعد إعصار إيرما - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

شكلت سفارة المملكة بواشنطن لجنة لحصر وتقييم الأضرار التي لحقت بمساكن وممتلكات السعوديين جراء إعصار “إيرما” الذي ضرب ولاية فلوريدا، وذلك للبدء في تعويضهم عن تلك الأضرار.

وأعلنت السفارة إنها ستحدد آلية صرف التعويضات المالية للمتضررين الذين بدأوا في العودة لمدنهم بعد أن تم إخلاؤهم منها بسبب الإعصار.

ولفتت السفارة إلى لجهود التي بذلتها خلال الأيام الماضية، بالتنسيق مع القنصليات، وأندية الطلبة والتي تم من خلالها استئجار مبانٍ فندقية بالكامل لإيواء المتضررين.

وقال عدد من الطلاب أنهم عادوا إلى ولاية فلوريدا نظراً إلى قرب موعد الدراسة، ووقفوا على حجم الأضرار الكبيرة في مساكنهم، ما دفعهم للتوجه للسفارة بواشنطن وتقديم طلبات لتعويضهم عن الخسائر التي تعرضوا لها.

وأشادوا بالتجاوب الكبير الذي أبدته السفارة، وحرصها على حل مشكلاتهم خاصة مع قرب موعد بدء الدراسة، مشيرين إلى أنه يوجد في فلوريدا نحو 2700 طالب وطالبة بخلاف عائلاتهم، وذلك كونها من الولايات التي يكثر بها عدد السعوديين مقارنة بالولايات الأخرى.