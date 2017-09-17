وزير الاتصالات يعلن موعد رفع الحجب عن تطبيقات المكالمات - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة أن رفع الحجب عن تطبيقات المكالمات الصوتية والمرئية سيتم الأربعاء المقبل.

وقال السواحة خلال إطلاقه مبادرة ” فكرة tech ” بالتعاون بين وحدة التحول الرقمي بالوزارة وشركة الاتصالات السعودية إن خطة رفع الحجب جاءت استجابة لمطالبات المشتركين، داعياً مزودي الخدمات للالتزام بحد أدنى لسياسية الاستخدام العادل.

من جهتها، ذكرت مصادر أنه لن يتم رفع الحجب عن خدمة المكالمات المرئية في تطبيقي ” واتساب ” و ” فايبر ” في هذه المرحلة، وذلك لأسباب تنظيمية.

وأوضحت المصادر، أن رفع الحجب سيشمل جميع التطبيقات الأخرى المستوفاة للمتطلبات التنظيمية، ومن أبرزها ” فيس تايم ” و ” فيس بوك ماسنجر ” ، و “سكايب ” ، إلى جانب تطبيقات ” لاين ” ، و ” تليجرام ” ، و ” تانقو ” ، وغيرها.