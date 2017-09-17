بالفيديو.. سعاد صالح تعلق على فتوى معاشرة الزوجة المتوفاه والبهائم - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قالت الدكتورة سعاد صالح إنه لا يجوز للزوج أن يمارس العلاقة مع زوجته بعد وفاتها، لأنه بالوفاة تنقطع كل العلاقات الإنسانية وأصبحت الزوجة المتوفاة ” لها حرمة ” حتى على زوجها ولا يجوز كشف عورتها.

وأضافت ” صالح ” ، خلال لقائها ببرنامج، تلفزيوني، إن بعض الفقهاء أباحوا معاشرة البهائم من الحيوانات جنسيا، مؤكدة أن فتوى معاشرة الزوجة المتوفاة أو معاشرة البهائم هي فتاوي غريبة وغير صحيحة.