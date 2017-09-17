بالفيديو.. سعاد صالح تعلق على فتوى معاشرة الزوجة المتوفاه والبهائم - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. سعاد صالح تعلق على فتوى معاشرة الزوجة المتوفاه والبهائم
قالت الدكتورة سعاد صالح إنه لا يجوز للزوج أن يمارس العلاقة مع زوجته بعد وفاتها، لأنه بالوفاة تنقطع كل العلاقات الإنسانية وأصبحت الزوجة المتوفاة ” لها حرمة ” حتى على زوجها ولا يجوز كشف عورتها.
وأضافت ” صالح ” ، خلال لقائها ببرنامج، تلفزيوني، إن بعض الفقهاء أباحوا معاشرة البهائم من الحيوانات جنسيا، مؤكدة أن فتوى معاشرة الزوجة المتوفاة أو معاشرة البهائم هي فتاوي غريبة وغير صحيحة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33967 ] نشر منذ 3 ساعات
معاشرة زوجة متوفاة .. !!!؟؟
,, اي نوع من البشر من تقبل نفسه ذالك ، حتى مع البهايم ؟؟
,, لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1355 ] نشر منذ 3 ساعات
العلماء الافاضل اذا اشكل عليهم شي ردوه للكتاب والسنه -وغير ذلك من الاجتهاد والقياس -اما علماء عصر السرعه (المتاخرين) فيفتي بدون تفكير وبعد صدور فتواه لو تقول له طبق مافتيت به لتردد- ولو قلت له عاشر زوجتك اذا ماتت لتردد وقال اين حرمت الاموات ولو قلت له عاشر بهيمه قال لك هل انا حيوان-اسال الله ان يردنا واياهم اليه مردا جميلا-
سلطان[ عدد التعليقات: 520 ] نشر منذ 3 ساعات
لعنة الله عليهم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18564 ] نشر منذ 2 ساعتين
وش ذا الخرابيط اذا الميت وقت غسله ما يكشف عن عورته ويغسل من تحت غطاء
الله سبحانه وتعالى جعل لكل شي ما يناسبه فين عايشين ذولا بهايم ومدري ايش زياده
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19373 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذي كل كلامها ومحاضراتها عن الجنس
فعلآ في ناس ضعاف نفوس يسوون مثل هالاشياء
وكلكم قريتو قبل سنتين الآسيوي الي يسوي هاالشي المخزي مع المتوفيات فثلاجة المستشفى واكتشفوه.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14436 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههه
Mr. Crash[ عدد التعليقات: 555 ] نشر منذ 42 دقيقة
الله ياخذ راستس يالفقمه وش هالسواليف اللي تسد النفس، مافيه اي كائن يعاشر ميت يامرضى
ابوبدر[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 42 دقيقة
هذي الاسئلة الشاذة تدل على قذارة ودناءة اصحابها . يعني وش هالتفكير بمعاشرة زوجة متوفاة . على اي اساس تم توجيه السؤال. ومن يجاوب على سؤال مثل هذا لا يفهم
همس~[ عدد التعليقات: 565 ] نشر منذ 18 دقيقة
اعوذ بالله ؛
حوار وافكار بهايم ~
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19373 ] نشر منذ 10 دقائق
يرجال بعصهن حتى وهي حيتن ترزق
تعافها النفس
شلون عاد لاصارت ميته🤗🤗🤗