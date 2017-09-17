طبيب سعودي ينقذ مواطنة على متن رحلة قادمة من تركيا - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أصيبت سيدة سعودية تبلغ من العمر 80 عاماً بضيق شديد بالتنفس على متن الرحلة القادمة أول أمس من مطار طربزون بتركيا والمتجهة إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة.

ووجه طاقم الرحلة نداءً للركاب بحثاً عن طبيب على متن الرحلة، وعلى الفور لبى الدكتور عوض القحطاني النداء وأيضاً صادف وجود طبيبة من صحة مكة وأخصائي طب طوارئ.

وأفاد الدكتورعوض القحطاني إستشاري الغدد الصماء بمستشفى الملك فهد بجدة أنه بفحص المريضة تبين إنها تعاني من داء السكري وضعف بعضلات القلب حيث إنها قامت بعملية قلب مفتوح من قبل.

وعلى الفور تم إسعافها بجرعات من الأكسجين وإعطائها الأدوية اللازمة وملاحظة حالتها خلال الرحلة كما تم تبليغ مطار الملك عبد العزيز بتجهيز إسعاف حتى وصلت الطائرة بسلام.