وصفة سحرية للوقاية من آلالام الظهر  - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

يعانى الكثيريون من ألم الظهر مما يشكل لهم الكثير من الإزعاج ،ولهذا فقد نصح فريد نبيل إستشارى العظام في مصر أنه للوقاية من ألم الظهر المفاجئة يجب تخفيف الحمل على الظهر ، و التركيز على تقوية عضلات البطن و الحفاظ على الجلوس بطريقة سليمة مع تجنب الحركات الخاطئة مع مراعاة أن يكون ارتفاع المكتب في وضعية مناسبة للظهر و ممارسة التمرينات الرياضية المعتدلة يوميًا وفي حال القيادة لمسافات طويلة التوقف من وقت لآخر لشد القامة والحرص دائما على رفع الأشياء بطريقة صحيحة.

وأوضح أن لألم الظهر أنواع ولكل نوع طريقة وقاية مثل آلام الظهر أثناء النوم قد يكون علامة على وجود ورم فى التهاب العظام أما الألم الذى يصعب تحديد مكانه يشير إلى أزمة قلبية أما الألم صباحى لأكثر من 30 دقيقة يكون شكلا من أشكال التهاب المفاصل التى يصعب معها الحركة.



إليك هذه الوصفة.

يمكنك محاربة ألم الظهر والتخلص منها بطريقة طبيعية بمكونات لن تخطر على بالك من مطبخك إليك طريقة تحضير الوصفة يقدمها خبير التغذية العلاجية المصري خالد يوسف .



مكونات الوصفة:

5 قطرات من زيت النعناع

5 قطرات من زيت الكافور

3 قطرات من زيت الزيتون

جنزبيل مطحون



طريقة التحضير:

فى وعاء ضعى اخلطي الجنزبيل مع زيوت الكافور والزيتون والنعناع واتركيها لتمتزج وتدفئتها لدقائق على النار ثم قومى بدهن منطقة الألم وترك الخليط على منطقة الظهر لمدة 30 دقيقة وغسله ويمكن تكرار تلك الوصفة يوميا لمدة 30 يوما وستلاحظين بدء التحسن التدريجى.