وصفة سحرية للوقاية من آلالام الظهر  - صحيفة صدى الالكترونية

وصفة سحرية للوقاية من آلالام الظهر
يعانى الكثيريون من ألم الظهر مما يشكل لهم الكثير من الإزعاج ،ولهذا فقد نصح فريد نبيل إستشارى العظام في مصر أنه للوقاية من ألم الظهر المفاجئة يجب تخفيف الحمل على الظهر ، و التركيز على تقوية عضلات البطن و الحفاظ على الجلوس بطريقة سليمة مع تجنب الحركات الخاطئة مع مراعاة أن يكون ارتفاع المكتب في وضعية مناسبة للظهر و ممارسة التمرينات الرياضية المعتدلة يوميًا وفي حال القيادة لمسافات طويلة التوقف من وقت لآخر لشد القامة والحرص دائما على رفع الأشياء بطريقة صحيحة.
وأوضح أن لألم الظهر أنواع ولكل نوع طريقة وقاية مثل آلام الظهر أثناء النوم قد يكون علامة على وجود ورم فى التهاب العظام أما الألم الذى يصعب تحديد مكانه يشير إلى أزمة قلبية أما الألم صباحى لأكثر من 30 دقيقة يكون شكلا من أشكال التهاب المفاصل التى يصعب معها الحركة.
إليك هذه الوصفة.
يمكنك محاربة ألم الظهر والتخلص منها بطريقة طبيعية بمكونات لن تخطر على بالك من مطبخك إليك طريقة تحضير الوصفة يقدمها خبير التغذية العلاجية المصري خالد يوسف .
مكونات الوصفة:
5 قطرات من زيت النعناع
5 قطرات من زيت الكافور
3 قطرات من زيت الزيتون
جنزبيل مطحون
طريقة التحضير:
فى وعاء ضعى اخلطي الجنزبيل مع زيوت الكافور والزيتون والنعناع واتركيها لتمتزج وتدفئتها لدقائق على النار ثم قومى بدهن منطقة الألم وترك الخليط على منطقة الظهر لمدة 30 دقيقة وغسله ويمكن تكرار تلك الوصفة يوميا لمدة 30 يوما وستلاحظين بدء التحسن التدريجى.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19354 ] نشر منذ 1 ساعة
مايعالج الظهر الا زوجة رشيقة سمرى تمتص الآلآم كلها
لامنك دخلت البيت قربت لك سطل الماء باالملح
وحطت رجولك وغستلتهن
وسوت لك مساااااج
ولا شفت نفسك استصحيت
شف شغلك
وأزل جميع الالام الظهر والركب🤗
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4506 ] نشر منذ 1 ساعة
شكلي بجربها😊😁
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18543 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18543 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18543 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه هههه طيب زيت الكافور. فين القاه الباقي كلها متوفره
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19354 ] نشر منذ 1 ساعة
أثبتت الدراسات العلمية عندي ف المعمل إن العثرب
نفس مواصفات الكافور
عليك بالعافيه🤗🤗🤗🤗
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1344 ] نشر منذ 1 ساعة
زيت الكافور لدى العطار يالست محرومه -وسلامت الظهر-يالفارسه-
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33945 ] نشر منذ 56 دقيقة
ممتاز ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12915 ] نشر منذ 56 دقيقة
زيت الكافور عند الحواج اللي يبيع مجموعه من الزيوت وغيرها
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19354 ] نشر منذ 51 دقيقة
محرومه انا مسافر اليوم وابي منك دعوة طيبه🤗
اليوم نبدأ التماشي في جميع مناطق المملكة
سياحة داخلية
ولا احلى😘
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18543 ] نشر منذ 51 دقيقة
الله يسلمك يا السحاب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18543 ] نشر منذ 49 دقيقة
لا تتهزئ العثرب زين يكفي انه. يخثر الدم وقت الجروح
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18543 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله يوفقك ياخوي .يسمح دربك وديعك الله الكريم وهو خير الحافظين. انت وجميع المسلمين
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18543 ] نشر منذ 18 دقيقة
الله يجعل سفرك فيما يرضاه ويبعدك. عن معاصيه قول امين انت وجميع المسلمين وكل من قال امين