سيدة تنهي حياة زوجها بـ 20 طعنة في رقبته لانفصاله عنها - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

ارتكبت سيدة فرنسية جريمة بشعة، حيث اقدمت على قتل زوجها بطعنه 20 طعنة في رقبته، وأردته قتيلاً في الحال، ثم حاولت بعد ذلك الانتحار بطعن نفسها؛ ولكنها لم تنجح وأصيبت بجروح فقط، وتولّت بنفسها الاتّصال بالحماية المدنيّة وإعلامهم بما حصل.

وكان الزوج عمره 54 عاماً غادر بيت الزوجيّة منذ أسبوع وقرر الانفصال عن زوجته وهو سبب إقدامها على طعنه حتى الموت. حيث عاد إلى البيت صباحًا بنيّة حمل أغراضه؛ ولكن كانت في انتظاره مفاجأة ” قاتلة ” .