سيدة تنهي حياة زوجها بـ 20 طعنة في رقبته لانفصاله عنها - صحيفة صدى الالكترونية

سيدة تنهي حياة زوجها بـ 20 طعنة في رقبته لانفصاله عنها
ارتكبت سيدة فرنسية جريمة بشعة، حيث اقدمت على قتل زوجها بطعنه 20 طعنة في رقبته، وأردته قتيلاً في الحال، ثم حاولت بعد ذلك الانتحار بطعن نفسها؛ ولكنها لم تنجح وأصيبت بجروح فقط، وتولّت بنفسها الاتّصال بالحماية المدنيّة وإعلامهم بما حصل.
وكان الزوج عمره 54 عاماً غادر بيت الزوجيّة منذ أسبوع وقرر الانفصال عن زوجته وهو سبب إقدامها على طعنه حتى الموت. حيث عاد إلى البيت صباحًا بنيّة حمل أغراضه؛ ولكن كانت في انتظاره مفاجأة ” قاتلة ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33945 ] نشر منذ 2 ساعتين
مجرمون خبثاء ,, اكبر ارهابيون على وجه المعموره ,,
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19354 ] نشر منذ 2 ساعتين
الفرنسيات جميلات
بس مشكلتهم الأجراااااام🤔
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12915 ] نشر منذ 2 ساعتين
غريبه مو عندهم الطلاق عادي
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18543 ] نشر منذ 2 ساعتين
عشرين طعنه هذي فرمتها. اللهم يا كافي
سلطان[ عدد التعليقات: 517 ] نشر منذ 2 ساعتين
ول 20 طعنة
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 660 ] نشر منذ 1 ساعة
سعدت صباحا ابو محمد ههههههههههههههه تقصد من ؟ النساء ام الفرنسيون ؟
عموما لقد انتشر القتل والهرج بالعالم والان هناك تقارير عالمية توثق ارتفاع جرائم القتل ويزداد معدل تكرار جرائم القتل و الذي نما أكثر خلال ال 20 عاما السابقة وفي عام 2015 ارتفع عدد جرائم القتل بنسبة 11 في المائة على الصعيد العالمى. هذا خلاف جرائم القتل خلال الحروب والنزاعات العرقية بالدول. كل شخص في العالم يحرص على العيش في سلام ووئام ولكن أصبح الناس أكثر إحباطاً واكتئاباً بسبب عدم الاستقرار وانعدام الأمن في حياتهم ففي الوقت الذي تشتهر فيه العديد من المدن حول العالم بمعالمها السياحية ومناظرها الطبيعية الخلابة وآثارها العريقة مثل فرنسا يشتهر البعض الآخر بارتفاع نسبة جرائم العنف والقتل والفساد والعصابات التى تسيطر عليها الأمر الذي يجعل التعرّض للقتل أو الخطف أو حتى السرقة في أفضل الظروف أمراً لا مفرّ منه عند التجوّل في المكان الخطأ بمثل تلك المدن وهناك عدة أسباب وراء الاضطرابات في العالم بما في ذلك الفقر عدم المساواة والتمييز والمعتقدات الروحية والدينية والتقلبات السياسية وغيرها من الامور.
مؤدب[ عدد التعليقات: 253 ] نشر منذ 1 ساعة
والله حركات مالها داعي
ولد المدينه[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 1 ساعة
لا الطلاق مهو عادى اذا طلقها بدون سبب تقاسمه راتبه مدى الحياه واذا مسكته وهو يخونها وثبت عليه تستىولى على البيت ونصف راتبه واذا هو مسكها تخونه يطردها بملابسها فقط
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18543 ] نشر منذ 1 ساعة
صدقت اخي طاهر. نسبة الجرائم. في تزايد يوم بعد يوم والله يستر على عباده
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19354 ] نشر منذ 50 دقيقة
لاتزايد ولاشي
انتبهه تعود زوجتك على شي ثم تقطعه عنها
والله
توريك نجوووووم القايله🤗
فارس[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 27 دقيقة
ما شاء الله كل هالعشرين طعنة برقبته … كان قطعت راسه ..