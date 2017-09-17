بالصور.. وزير التعليم يتابع ميدانيا انتظام الدراسة - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أبدى وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى؛سعادته بمستوى الحضور والاستعداد في أول أيام العام الدراسي بعد أن قام اليوم بزيارة مدرستيْن في مدينة الرياض.

وقال العيسى؛ مغرّداً عبر ” تويتر ” : اللهم اجعله عام خير وبركة على جميع أبنائنا وبناتنا .. تشرّفت بزيارة مدرستيْن في مدينة الرياض هذا الصباح، وسعدت بمستوى الحضور والاستعداد والمشاركة “.

كما دشّن وزير التعليم برنامج التهيئة الإرشادية والنفسية لطلاب الصف الأول الابتدائي في مدرسة المغيرة بن حكيم بالرياض.