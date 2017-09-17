قصة شاب يشارك والده الدفاع عن الوطن بالحد الجنوبي - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

يشارك أب وابنه معا في الدفاع، والذود عن تراب الوطن الطاهر، ويسطران معا البطولات على الحد الجنوبي.

الرقيب أول ” أحمد محمد غرم الله السويدي الزهراني ” وابنه ” محمد” يشاركان زملاءهم الجنود المرابطين في الاستبسال وردع المعتدين على حدود الوطن الجنوبية.

وقال الجندي أول محمد أحمد السويدي الزهراني، نلت ووالدي شرف المشاركة في الدفاع عن الوطن من خلال المشاركة مع قوات مشاة البحرية بالحد الجنوبي.

وأضاف: أنا متزوج ولدي ابن وبنت، ولدى والدي من الأبناء ثمانية يعمل منهم اثنان في العمل نفسه ” عبدالله بمدينة جدة؛ عبدالكريم بالمنطقة الشرقية “.

واختتم: حرصت في يوم عيد الأضحى على النزول من الجبل ومعايدة والدي والتقطت صورة تذكارية معه ومن ثم عدت لإكمال واجبي الوطني.