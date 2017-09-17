 قصة شاب يشارك والده الدفاع عن الوطن بالحد الجنوبي - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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قصة شاب يشارك والده الدفاع عن الوطن بالحد الجنوبي

قصة شاب يشارك والده الدفاع عن الوطن بالحد الجنوبي
علي القحطاني(صدى):

يشارك أب وابنه معا في الدفاع، والذود عن تراب الوطن الطاهر، ويسطران معا البطولات على الحد الجنوبي.

الرقيب أول ” أحمد محمد غرم الله السويدي الزهراني ” وابنه ” محمد” يشاركان زملاءهم الجنود المرابطين في الاستبسال وردع المعتدين على حدود الوطن الجنوبية.

وقال الجندي أول محمد أحمد السويدي الزهراني، نلت ووالدي شرف المشاركة في الدفاع عن الوطن من خلال المشاركة مع قوات مشاة البحرية بالحد الجنوبي.

وأضاف: أنا متزوج ولدي ابن وبنت، ولدى والدي من الأبناء ثمانية يعمل منهم اثنان في العمل نفسه ” عبدالله بمدينة جدة؛ عبدالكريم بالمنطقة الشرقية “.

واختتم: حرصت في يوم عيد الأضحى على النزول من الجبل ومعايدة والدي والتقطت صورة تذكارية معه ومن ثم عدت لإكمال واجبي الوطني.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 12918 ] نشر منذ 7 ساعات

كفو ونعم بالاب والابن وبزهران كافه

[ عدد التعليقات: 33974 ] نشر منذ 7 ساعات

وفقكما الله ونصركما على الأعداء المفسدين ، عبيد المجوس الملاعين ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 6 ساعات

اب وابنه الصوره ابلغ من الكلام

[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 4 ساعات

قسم بلله من دون ماقرا التفاصيل عرفت انهم زهارين
معلومه اغلب الجيش والقطاعات العسكريه منهم

[ عدد التعليقات: 571 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يحفظكم وترجعون لبيوتكم بالسلامه رافعين راية النصر ~

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