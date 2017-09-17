قصة شاب يشارك والده الدفاع عن الوطن بالحد الجنوبي - صحيفة صدى الالكترونية

قصة شاب يشارك والده الدفاع عن الوطن بالحد الجنوبي
يشارك أب وابنه معا في الدفاع، والذود عن تراب الوطن الطاهر، ويسطران معا البطولات على الحد الجنوبي.
الرقيب أول ” أحمد محمد غرم الله السويدي الزهراني ” وابنه ” محمد” يشاركان زملاءهم الجنود المرابطين في الاستبسال وردع المعتدين على حدود الوطن الجنوبية.
وقال الجندي أول محمد أحمد السويدي الزهراني، نلت ووالدي شرف المشاركة في الدفاع عن الوطن من خلال المشاركة مع قوات مشاة البحرية بالحد الجنوبي.
وأضاف: أنا متزوج ولدي ابن وبنت، ولدى والدي من الأبناء ثمانية يعمل منهم اثنان في العمل نفسه ” عبدالله بمدينة جدة؛ عبدالكريم بالمنطقة الشرقية “.
واختتم: حرصت في يوم عيد الأضحى على النزول من الجبل ومعايدة والدي والتقطت صورة تذكارية معه ومن ثم عدت لإكمال واجبي الوطني.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12918 ] نشر منذ 7 ساعات
كفو ونعم بالاب والابن وبزهران كافه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18568 ] نشر منذ 7 ساعات
الله يحفضكم من كل مكروه وينصركم. على كل معتدي ترا غيركم كثير
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33974 ] نشر منذ 7 ساعات
وفقكما الله ونصركما على الأعداء المفسدين ، عبيد المجوس الملاعين ,, آمين ,,
الابهاوي[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 6 ساعات
اب وابنه الصوره ابلغ من الكلام
افق[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 4 ساعات
قسم بلله من دون ماقرا التفاصيل عرفت انهم زهارين
معلومه اغلب الجيش والقطاعات العسكريه منهم
محمداالعتيبي[ عدد التعليقات: 348 ] نشر منذ 1 ساعة
كلنا فداء للوطن
همس ~[ عدد التعليقات: 571 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يحفظكم وترجعون لبيوتكم بالسلامه رافعين راية النصر ~