 بالفيديو.. طفلة ترقص التانجو بطريقة مدهشة - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. طفلة ترقص التانجو بطريقة مدهشة

بالفيديو.. طفلة ترقص التانجو بطريقة مدهشة
برازيليا(صدى):

أثارت طفلة صغيرة ، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمهاراتها المدهشة في رقص التانجو برفقة شاب ، حيث عبر المتابعين عن اعجابهم بها .

وظهرت الطفلة التي لا يتجاوز عمرها الثلاث سنوات ، في مقطع الفيديو المتداول ، وهي ترقص تانجو برفقة شاب، حيث تمكنت من أداء بعض الحركات الصعبة ببراعة شديدة أذهلت الموجودين.

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😀 😀 😀

Posted by Kultowe Filmiki on Wednesday, September 13, 2017

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 33937 ] نشر منذ 1 ساعة

يعلمونهن الصياعه مع رضاع الحليب ,,

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