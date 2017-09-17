بالفيديو.. طفلة ترقص التانجو بطريقة مدهشة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. طفلة ترقص التانجو بطريقة مدهشة
أثارت طفلة صغيرة ، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمهاراتها المدهشة في رقص التانجو برفقة شاب ، حيث عبر المتابعين عن اعجابهم بها .
وظهرت الطفلة التي لا يتجاوز عمرها الثلاث سنوات ، في مقطع الفيديو المتداول ، وهي ترقص تانجو برفقة شاب، حيث تمكنت من أداء بعض الحركات الصعبة ببراعة شديدة أذهلت الموجودين.
😀 😀 😀
Posted by Kultowe Filmiki on Wednesday, September 13, 2017
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19342 ] نشر منذ 1 ساعة
يسسسسسعد أمها😍😍
مو الطفلة طبعآ
هذيك الي واقفه هنااااااك فالزاوية😘😘
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33937 ] نشر منذ 1 ساعة
يعلمونهن الصياعه مع رضاع الحليب ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18531 ] نشر منذ 58 دقيقة
يا حرام. عليهم.طفله.. ما تعلم عن شي يادوب تقلد