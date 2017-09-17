بالفيديو.. طفلة ترقص التانجو بطريقة مدهشة - صحيفة صدى الالكترونية

برازيليا(صدى):

أثارت طفلة صغيرة ، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمهاراتها المدهشة في رقص التانجو برفقة شاب ، حيث عبر المتابعين عن اعجابهم بها .

وظهرت الطفلة التي لا يتجاوز عمرها الثلاث سنوات ، في مقطع الفيديو المتداول ، وهي ترقص تانجو برفقة شاب، حيث تمكنت من أداء بعض الحركات الصعبة ببراعة شديدة أذهلت الموجودين.