" كبار العلماء " للمعلمين : تحملون أمانة عظيمة فكونوا قدوة لطلابكم - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نشرت هيئة كبار العلماء، اليوم، على حسابها الرسمي بـ ” تويتر ” رسالة للمعلمين وأخرى للطلاب بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد.

وذكر حساب الهيئة للأساتذة والمعلمين: ” اذكروا عِظَم الأمانة التي بين أيديكم، ومارسوا عملكم بكل جد وإخلاص، وكونوا قدوة لطلابكم “.

وأوضح : ” الوطن بحاجة إلى سواعد أبنائه وبناته كي يستمر في تطوره وتقدمه، ويزاحم الدول المتقدمة في كل المجالات “.

كما وجهت رسالة للطلاب: ” لأبنائنا وبناتنا، تُعقد عليكم -بعد الله آمال- تستوجب الحرص والعمل الجادّ في تحصيل العلم والمعرفة “.