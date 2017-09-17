" كبار العلماء " للمعلمين : تحملون أمانة عظيمة فكونوا قدوة لطلابكم - صحيفة صدى الالكترونية

” كبار العلماء ” للمعلمين : تحملون أمانة عظيمة فكونوا قدوة لطلابكم
نشرت هيئة كبار العلماء، اليوم، على حسابها الرسمي بـ ” تويتر ” رسالة للمعلمين وأخرى للطلاب بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد.
وذكر حساب الهيئة للأساتذة والمعلمين: ” اذكروا عِظَم الأمانة التي بين أيديكم، ومارسوا عملكم بكل جد وإخلاص، وكونوا قدوة لطلابكم “.
وأوضح : ” الوطن بحاجة إلى سواعد أبنائه وبناته كي يستمر في تطوره وتقدمه، ويزاحم الدول المتقدمة في كل المجالات “.
كما وجهت رسالة للطلاب: ” لأبنائنا وبناتنا، تُعقد عليكم -بعد الله آمال- تستوجب الحرص والعمل الجادّ في تحصيل العلم والمعرفة “.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19342 ] نشر منذ 1 ساعة
من بعد غسلة قينان
اكيد بيهتمون اكثر🤗