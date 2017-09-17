 " كبار العلماء " للمعلمين : تحملون أمانة عظيمة فكونوا قدوة لطلابكم - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 17

    سبتمبر

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” كبار العلماء ” للمعلمين : تحملون أمانة عظيمة فكونوا قدوة لطلابكم

” كبار العلماء ” للمعلمين : تحملون أمانة عظيمة فكونوا قدوة لطلابكم
نايف السالم(صدى):

نشرت هيئة كبار العلماء، اليوم، على حسابها الرسمي بـ ” تويتر ” رسالة للمعلمين وأخرى للطلاب بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد.

وذكر حساب الهيئة للأساتذة والمعلمين: ” اذكروا عِظَم الأمانة التي بين أيديكم، ومارسوا عملكم بكل جد وإخلاص، وكونوا قدوة لطلابكم “.

وأوضح : ” الوطن بحاجة إلى سواعد أبنائه وبناته كي يستمر في تطوره وتقدمه، ويزاحم الدول المتقدمة في كل المجالات “.

كما وجهت رسالة للطلاب: ” لأبنائنا وبناتنا، تُعقد عليكم -بعد الله آمال- تستوجب الحرص والعمل الجادّ في تحصيل العلم والمعرفة “.


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