بالصور.. لعبة طفل تٌثير ذعر والدته - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. لعبة طفل تٌثير ذعر والدته
أصيبت أم بالذعر بعد أن ظنت أن اللعبة الموضوعة بسرير طفلها فأرا.
وكانت لورا مازا 31 عاما ، عثرت على شيء يشبه الفأر أعلى سرير ابنها ولكن عندما دققت في الأمر اكتشفت كونها مجرد لعبة بلاستيكية على شكل نمر يقف مستويا، مما جعلها تنشر صورته مشيرة إلى أنها تجربتها مع امتلاك طفليها ألعاب حديقة الحيوانات.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33937 ] نشر منذ 1 ساعة
وبعدين ؟؟
تاااامه[ عدد التعليقات: 497 ] نشر منذ 1 ساعة
😂وين الذعر بالله عليج
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 269 ] نشر منذ 57 دقيقة
اطفال
احباب الله
ولا حول لهم ولا قوة الا بالله
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2024 ] نشر منذ 49 دقيقة
بس هذي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18531 ] نشر منذ 42 دقيقة
ههههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18531 ] نشر منذ 41 دقيقة
يازينهم الحلوين يضحكون
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4506 ] نشر منذ 24 دقيقة
❤😁