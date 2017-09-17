 بالصور.. لعبة طفل تٌثير ذعر والدته - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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بالصور.. لعبة طفل تٌثير ذعر والدته

بالصور.. لعبة طفل تٌثير ذعر والدته
واشنطن(صدى):

أصيبت أم بالذعر بعد أن ظنت أن اللعبة الموضوعة بسرير طفلها فأرا.

وكانت لورا مازا 31 عاما ، عثرت على شيء يشبه الفأر أعلى سرير ابنها ولكن عندما دققت في الأمر اكتشفت كونها مجرد لعبة بلاستيكية على شكل نمر يقف مستويا، مما جعلها تنشر صورته مشيرة إلى أنها تجربتها مع امتلاك طفليها ألعاب حديقة الحيوانات.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 33937 ] نشر منذ 1 ساعة

وبعدين ؟؟

[ عدد التعليقات: 497 ] نشر منذ 1 ساعة

😂وين الذعر بالله عليج

[ عدد التعليقات: 269 ] نشر منذ 57 دقيقة

اطفال
احباب الله
ولا حول لهم ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 2024 ] نشر منذ 49 دقيقة

بس هذي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

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