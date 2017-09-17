بالصور.. تعرف على أجمل 10 أحياء بالعالم.. أحدهم عربي - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. تعرف على أجمل 10 أحياء بالعالم.. أحدهم عربي
احتل حي الخليج التجاري في دبي موقعا ضمن أكثر عشرة أحياء جاذبية في العالم في قائمة ضمت ” صنست بارك ” في نيويورك وحي ” فستربرو ” الدنماركي، حسب تصنيف شركة ” لونلي بلانت ” للمعلومات السياحية .
بورجو سان فريديانو – فلورنسا (إيطاليا)
– يقع حي بورجو سان فريديانو في الجهة المقابلة لوسط مدينة فلورنسا الإيطالية على نهر أرنو وقبالة عدد كبير من الوجهات السياحية الشهيرة.
سيونجسو-دونج /سول (كوريا الجنوبية)
– يشتهر حي ” سيونجسو-دونج ” بأنه قطعة من نيويورك في قلب كوريا الجنوبية وبه متنزه ” سول فورست ” ومجموعة من المقاهي الشهيرة ويجذب السكان والزائرين على السواء.
تريونجلي – لشبونة (البرتغال)
– حي تريونجلي في لشبونة عاصمة البرتغال ملتقى ثلاثة شوارع ومركز لعدد من رواد الأعمال والفنانين كما تصفه شركة لونلي بلانت.
فستربرو – كوبنهاجن (الدنمرك)
– لا يبعد حي فيستبرو عن قلب كوبنهاجن العاصمة كثيرا وشهد في السنوات الأخيرة أعمال تجديد جعلته من أكثر الأماكن جذبا للزائرين.
الخليج التجاري – دبي
– تقول شركة لونلي بلانت في وصف الخليج التجاري بدبي إن اسمه لا يعكس المناخ الهادئ الذي تمتاز به المنطقة المطلة على خور دبي.
– رغم احتواء المنطقة على العديد من ناطحات السحاب التي تشتهر بها دبي إلا أنها تموج بالكثير من وسائل الترفيه والترويح فضلا عن ممشى طويل بامتداد 11 كيلومترا تقريبا.
دامانسارا هايتس – كوالالمبور (ماليزيا)
– دامانسارا هايتس ضاحية تابعة لمدينة كوالالمبور الماليزية تشتهر بالعديد من المنازل الحديثة والمطاعم بهية المنظر تشعر الزائر أنه في قلب المدينة.
– في ظل وجود الكثير من وسائل الترفيه لا يحتاج سكان داماسارا للذهاب إلى كوالالمبور حين يرغبون في قضاء وقت ممتع.
صنست بارك – بروكلين (نيويورك)
– كلما خرج سكان مانهاتن في نيويورك إلى منطقة بروكلين قلدهم السائحون ويعد حي صنست بارك من أشهر الوجهات في بروكلين.
– يحمل الحي اسم حديقة عامة يعود تاريخ تأسيسها إلى أواخر القرن التاسع عشر ويسكنها مزيج من أبناء بويرتوريكو والمكسيك والصين والهند والنرويج.
بوتافوجو – ريو دي جانيرو (البرازيل)
– حي بوتافوجو عضو دائم في الصور العامة التي تلتقط من طائرات للمدينة ويقع على الشاطئ وقد حول فيض من الطهاة الشبان المنطقة إلى طاولة كبيرة متعددة الأطباق.
فريلارد – سياتل (ولاية واشنطن)
– تعتبر سياتل واحدة من أجمل المدن الأمريكية وأشدها جاذبية ويحظى حي فريلارد باهتمام خاص من الزائرين.
– بعض الناس يقولون إن فريلارد جزء من حي فيرمونت لكن بصرف النظر عن الاسم فإن للمنطقة جاذبية “خاصة”.
توتنج – لندن (بريطانيا)
– يشتهر حي توتنج في جنوب لندن بأطباق الأكل الآسيوية إذ تستضيف المنطقة شريطا بامتداد ميل كامل من المطاعم والمتاجر الآسيوية.
– أيضا يوجد في الحي واحد من أفضل الأسواق في لندن وهي سوق ” توتنج ” الذي يعود تاريخه إلى العام 1930 وبجانب جاذبيته فهو موقع تاريخي أيضا.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19342 ] نشر منذ 2 ساعتين
مناطق جميلة ورائعة بس يوم توصل فيها
يجيك ملل
تحس مهي نفس الي كنت تشوفها ف الصور واليوتيوب
الأرض كلها تراب وماء وصخر وشجر
إذا اهتميت بمنطقتك الي انت فيها
قدرت تخليها من اجمل المناطق
لكن هم اهتمو بمناطقهم
وحن دمرناها بنفوسنا بالأحتطاب الجائر وقتل الصيد
ونفك بعارينا وغنمنا تاااكل الأخضر واليابس
ولا الشجر نفس الشجر والتراب نفس التراب والماء نفس الماء
مانفرق عن العالم بشي
الا بعدم التوعية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33937 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ..
سلطان[ عدد التعليقات: 516 ] نشر منذ 29 دقيقة
حي منفوحة أحسن منهم