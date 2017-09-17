بالصور.. تعرف على أجمل 10 أحياء بالعالم.. أحدهم عربي - صحيفة صدى الالكترونية

دبي(صدى):

احتل حي الخليج التجاري في دبي موقعا ضمن أكثر عشرة أحياء جاذبية في العالم في قائمة ضمت ” صنست بارك ” في نيويورك وحي ” فستربرو ” الدنماركي، حسب تصنيف شركة ” لونلي بلانت ” للمعلومات السياحية .

بورجو سان فريديانو – فلورنسا (إيطاليا)

– يقع حي بورجو سان فريديانو في الجهة المقابلة لوسط مدينة فلورنسا الإيطالية على نهر أرنو وقبالة عدد كبير من الوجهات السياحية الشهيرة.

سيونجسو-دونج /سول (كوريا الجنوبية)

– يشتهر حي ” سيونجسو-دونج ” بأنه قطعة من نيويورك في قلب كوريا الجنوبية وبه متنزه ” سول فورست ” ومجموعة من المقاهي الشهيرة ويجذب السكان والزائرين على السواء.

تريونجلي – لشبونة (البرتغال)

– حي تريونجلي في لشبونة عاصمة البرتغال ملتقى ثلاثة شوارع ومركز لعدد من رواد الأعمال والفنانين كما تصفه شركة لونلي بلانت.

فستربرو – كوبنهاجن (الدنمرك)

– لا يبعد حي فيستبرو عن قلب كوبنهاجن العاصمة كثيرا وشهد في السنوات الأخيرة أعمال تجديد جعلته من أكثر الأماكن جذبا للزائرين.

الخليج التجاري – دبي

– تقول شركة لونلي بلانت في وصف الخليج التجاري بدبي إن اسمه لا يعكس المناخ الهادئ الذي تمتاز به المنطقة المطلة على خور دبي.

– رغم احتواء المنطقة على العديد من ناطحات السحاب التي تشتهر بها دبي إلا أنها تموج بالكثير من وسائل الترفيه والترويح فضلا عن ممشى طويل بامتداد 11 كيلومترا تقريبا.

دامانسارا هايتس – كوالالمبور (ماليزيا)

– دامانسارا هايتس ضاحية تابعة لمدينة كوالالمبور الماليزية تشتهر بالعديد من المنازل الحديثة والمطاعم بهية المنظر تشعر الزائر أنه في قلب المدينة.

– في ظل وجود الكثير من وسائل الترفيه لا يحتاج سكان داماسارا للذهاب إلى كوالالمبور حين يرغبون في قضاء وقت ممتع.

صنست بارك – بروكلين (نيويورك)

– كلما خرج سكان مانهاتن في نيويورك إلى منطقة بروكلين قلدهم السائحون ويعد حي صنست بارك من أشهر الوجهات في بروكلين.

– يحمل الحي اسم حديقة عامة يعود تاريخ تأسيسها إلى أواخر القرن التاسع عشر ويسكنها مزيج من أبناء بويرتوريكو والمكسيك والصين والهند والنرويج.

بوتافوجو – ريو دي جانيرو (البرازيل)

– حي بوتافوجو عضو دائم في الصور العامة التي تلتقط من طائرات للمدينة ويقع على الشاطئ وقد حول فيض من الطهاة الشبان المنطقة إلى طاولة كبيرة متعددة الأطباق.

فريلارد – سياتل (ولاية واشنطن)

– تعتبر سياتل واحدة من أجمل المدن الأمريكية وأشدها جاذبية ويحظى حي فريلارد باهتمام خاص من الزائرين.

– بعض الناس يقولون إن فريلارد جزء من حي فيرمونت لكن بصرف النظر عن الاسم فإن للمنطقة جاذبية “خاصة”.

توتنج – لندن (بريطانيا)

– يشتهر حي توتنج في جنوب لندن بأطباق الأكل الآسيوية إذ تستضيف المنطقة شريطا بامتداد ميل كامل من المطاعم والمتاجر الآسيوية.

– أيضا يوجد في الحي واحد من أفضل الأسواق في لندن وهي سوق ” توتنج ” الذي يعود تاريخه إلى العام 1930 وبجانب جاذبيته فهو موقع تاريخي أيضا.