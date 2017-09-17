بدء استقبال عروض شراء أرض " فيحاء الأحساء " - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

بدأت لجنة المساهمات العقارية ” تصفية ” في استقبال عروض الشراء لأرض الفيحاء الواقعة في مدينة الأحساء (طريق الخليج) .

وذكر الإعلان أنه سيتم فتح باب استقبال عروض الشراء لمدة 60 يوماً من تاريخ الإعلان، وتعتبر الأرض من الفرص الاستثمارية المتميزة؛ نظراً لموقعها المميز ومساحتها التي تقدر بأكثر من مليوني متر مربع (خام) كما أنها ضمن المرحلة الثانية للنطاق العمراني سكنية الاستخدام.

يذكر أن ” تصفية ” تعمل على طرح الأراضي المتعلقة بالمساهمات العقارية المتعثرة وتسويقها بأفضل الطرق المتاحة، كما أنها تحرص على التواجد المستمر في المحافل والمعارض العقارية في سبيل تسويق هذه الأراضي، وستتواجد تصفية في معرض ريستاتكس القادم المقام في الرياض مع مجموعة من الأراضي التي ستطرحها في السوق العقاري.