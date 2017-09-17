حرائق الغابات في أمريكا تكلفها 2 مليار دولار - صحيفة صدى الالكترونية

حرائق الغابات في أمريكا تكلفها 2 مليار دولار
أعلن وزير الزراعة الأمريكي سوني بيرديو إن تكاليف مكافحة حرائق الغابات في الولايات المتحدة تجاوزت ملياري دولار في 2017 مسجلة رقما قياسيا .
وأفاد بيان أصدره بيرديو إن ” إنفاق هيئة الغابات على إخماد الحرائق في السنوات الأخيرة ارتفع من 15 في المئة من الميزانية إلى 55 في المئة أو ربما أكثر من ذلك مما يعني ضرورة أن نواصل الاقتراض من صناديق مخصصة لإدارة الغابات “.
وأضاف إن هيئة الغابات وهي أحد فروع وزارة الزراعة الأمريكية كان يمكن أن تنفق هذه المبالغ على قطع الأخشاب أو إجراءات تهدف إلى الحد من اشتعال الحرائق في الغابات.
وأعرب عن عدم كفاية التمويل المستخدم لتخصيص أموال لإخماد الحرائق في مواسم الحرائق التي أصبحت أطول وتقضى على مساحات أوسع من الأراضي العامة ومعظمها في الغرب الأمريكي.
وشدد أنه يجب على الكونجرس أن يعامل حرائق الغابات الضخمة مثلما يعامل الكوارث الأخرى الضخمة التي تغطيها أموال الحالات الطارئة.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 656 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا وزير الزراعة الأمريكي سوني بيرديو لم يسأل نفسة سوال واحد وهو لماذا اصبحت مشكلة إخماد الحرائق في مواسم الحرائق التي أصبحت أطول وتقضى على مساحات أوسع من الأراضي العامة ومعظمها في الغرب الأمريكي وما هو السبب ؟ السبب هو سياسات الولايات المتحدة الامريكية نفسها فى أساءة استخدام موارد الطبيعة وهى السبب فى ان مواسم الحرائق التي أصبحت أطول وتقضى على مساحات أوسع من الأراضي العامة ومعظمها في الغرب الأمريكي ظاهرة منتشرة كما ان رئيس الولايات المتحدة الامريكية انسحب من أتفاقية باريس للمناخ وغير مهتم بالمناخ ولا بالحفاظ على الطبيعة ومهتم بنظرية ” أمريكا فوق الجميع ” أو ” أمريكا أولا”
سلطان[ عدد التعليقات: 516 ] نشر منذ 28 دقيقة
طيب