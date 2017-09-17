⁠⁠⁠⁠⁠تفاصيل العثور على محمد الثبيتي بعد ثلاثة أيام اختفاء - صحيفة صدى الالكترونية

تفاصيل العثور على محمد الثبيتي بعد ثلاثة أيام اختفاء
عُثر على المفقود الشاب ” محمد الثبيتي ” ، بعد ثلاثة أيام، نائمًا بإحدى المركبات المهجورة، بالقرب من حلقة الخضار، عقب خروجه من منزله بحي الشهداء الجنوبي في الطائف منذ صباح يوم الثلاثاء الماضي.
وقال والد المفقود (ناصر الثبيتي): بحمد الله تم العثور على ابني (محمد) ليلة أمس نائمًا في إحدى المركبات القديمة والقريبة من حلقة الخضار والفواكه. وقد فُقد بعد خروجه من المنزل بحي الشهداء الجنوبي صباح يوم الثلاثاء الماضي متكدرًا.
وقدَّم والد المفقود شكره للجميع على التفاعل مع القضية، وتكثيف الجهود للعثور على ابنه.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19342 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكلك معقده تعقيد غير طبيعي
محد ينحاااش من بيته وينام ف الخرااابه
الا من شي🤔
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18531 ] نشر منذ 2 ساعتين
ايش سالفة الشرده هذي ونهايتها
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2529 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله على سلامته
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33937 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله على السلامه ,,
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19342 ] نشر منذ 1 ساعة
حبو عيالكم واجلسو معهم
حسسوهم بالحب والأهتمام
اجلس معه سولف معه
ولدك هذا مو غريب
بعض الأباء للأسف من يدخل البيت
تلقى العيال ينحاشون والي يصك على نفسه
والي يصيح يحذر ابوي ابوي جاء
انا اتكلم عن الوضع بشكل عام ومااقصد احد بذاته
يدخل البيت كنه وحش يطق ذا ويرفس الثاني ويهاوش امهم قدام عيالها
سلاماااااات
ولا كبر ولدك فخاوه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 18531 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يهديهم جميع
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5501 ] نشر منذ 57 دقيقة
والله من الدلع قال متكدر
عزيز[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 37 دقيقة
الله يهديه
يزيد العاشق[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 36 دقيقة
شكله متعقد نفسيا
هاجر الفهد[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 35 دقيقة
وقدَّم والد المفقود شكره للجميع على التفاعل مع القضية، وتكثيف الجهود للعثور على ابنه.
قرب من ابنك وشوف مابه
رغد عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 34 دقيقة
حمدا لله على سلامته
خلود العنزي[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 34 دقيقة
الحمد لله
ام عماد[ عدد التعليقات: 277 ] نشر منذ 32 دقيقة
تم العثور على ابني (محمد) ليلة أمس نائمًا في إحدى المركبات القديمة والقريبة من حلقة الخضار والفواكه. وقد فُقد بعد خروجه من المنزل بحي الشهداء الجنوبي
الله يهديه
وحمدا لله على سلامته
عنود[ عدد التعليقات: 277 ] نشر منذ 32 دقيقة
انتبه عليه حتى لا تفقده المره القادمه للابد
سلطان[ عدد التعليقات: 516 ] نشر منذ 32 دقيقة
الحمدلله
Roveen[ عدد التعليقات: 277 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله لا يبلانا
ام نايف[ عدد التعليقات: 152 ] نشر منذ 30 دقيقة
طب الحمد لله
فاطمة الزهراء[ عدد التعليقات: 152 ] نشر منذ 30 دقيقة
الله يحفظ بناتنا وأخواتنا واولادنا
هزيم[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 29 دقيقة
ههههههههههههههههههه
شكله معقد ونفسه خايسه .
الله يستر منه لا كبر .
شكله مش ولا بد.