⁠⁠⁠⁠⁠تفاصيل العثور على محمد الثبيتي بعد ثلاثة أيام اختفاء - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيزالقثامي(صدى):

عُثر على المفقود الشاب ” محمد الثبيتي ” ، بعد ثلاثة أيام، نائمًا بإحدى المركبات المهجورة، بالقرب من حلقة الخضار، عقب خروجه من منزله بحي الشهداء الجنوبي في الطائف منذ صباح يوم الثلاثاء الماضي.

وقال والد المفقود (ناصر الثبيتي): بحمد الله تم العثور على ابني (محمد) ليلة أمس نائمًا في إحدى المركبات القديمة والقريبة من حلقة الخضار والفواكه. وقد فُقد بعد خروجه من المنزل بحي الشهداء الجنوبي صباح يوم الثلاثاء الماضي متكدرًا.

وقدَّم والد المفقود شكره للجميع على التفاعل مع القضية، وتكثيف الجهود للعثور على ابنه.