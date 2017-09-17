 ⁠⁠⁠⁠⁠تفاصيل العثور على محمد الثبيتي بعد ثلاثة أيام اختفاء - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأحد 17

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ⁠⁠⁠⁠⁠تفاصيل العثور على محمد الثبيتي بعد ثلاثة أيام اختفاء

⁠⁠⁠⁠⁠تفاصيل العثور على محمد الثبيتي بعد ثلاثة أيام اختفاء

⁠⁠⁠⁠⁠تفاصيل العثور على محمد الثبيتي بعد ثلاثة أيام اختفاء
عبدالعزيزالقثامي(صدى):

عُثر على المفقود الشاب ” محمد الثبيتي ” ، بعد ثلاثة أيام، نائمًا بإحدى المركبات المهجورة، بالقرب من حلقة الخضار، عقب خروجه من منزله بحي الشهداء الجنوبي في الطائف منذ صباح يوم الثلاثاء الماضي.

وقال والد المفقود (ناصر الثبيتي): بحمد الله تم العثور على ابني (محمد) ليلة أمس نائمًا في إحدى المركبات القديمة والقريبة من حلقة الخضار والفواكه. وقد فُقد بعد خروجه من المنزل بحي الشهداء الجنوبي صباح يوم الثلاثاء الماضي متكدرًا.

وقدَّم والد المفقود شكره للجميع على التفاعل مع القضية، وتكثيف الجهود للعثور على ابنه.


الوسوم:, , ,

19 تعليق

[ عدد التعليقات: 33937 ] نشر منذ 1 ساعة

الحمد لله على السلامه ,,

[ عدد التعليقات: 19342 ] نشر منذ 1 ساعة

حبو عيالكم واجلسو معهم
حسسوهم بالحب والأهتمام
اجلس معه سولف معه
ولدك هذا مو غريب
بعض الأباء للأسف من يدخل البيت
تلقى العيال ينحاشون والي يصك على نفسه
والي يصيح يحذر ابوي ابوي جاء
انا اتكلم عن الوضع بشكل عام ومااقصد احد بذاته
يدخل البيت كنه وحش يطق ذا ويرفس الثاني ويهاوش امهم قدام عيالها
سلاماااااات
ولا كبر ولدك فخاوه

[ عدد التعليقات: 5501 ] نشر منذ 57 دقيقة

والله من الدلع قال متكدر

[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 37 دقيقة

الله يهديه

[ عدد التعليقات: 345 ] نشر منذ 35 دقيقة

وقدَّم والد المفقود شكره للجميع على التفاعل مع القضية، وتكثيف الجهود للعثور على ابنه.
قرب من ابنك وشوف مابه

[ عدد التعليقات: 277 ] نشر منذ 32 دقيقة

تم العثور على ابني (محمد) ليلة أمس نائمًا في إحدى المركبات القديمة والقريبة من حلقة الخضار والفواكه. وقد فُقد بعد خروجه من المنزل بحي الشهداء الجنوبي
الله يهديه
وحمدا لله على سلامته

[ عدد التعليقات: 277 ] نشر منذ 32 دقيقة

انتبه عليه حتى لا تفقده المره القادمه للابد

[ عدد التعليقات: 516 ] نشر منذ 32 دقيقة

الحمدلله

[ عدد التعليقات: 277 ] نشر منذ 31 دقيقة

الله لا يبلانا

[ عدد التعليقات: 152 ] نشر منذ 30 دقيقة

طب الحمد لله

[ عدد التعليقات: 152 ] نشر منذ 30 دقيقة

الله يحفظ بناتنا وأخواتنا واولادنا

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 29 دقيقة

ههههههههههههههههههه
شكله معقد ونفسه خايسه .
الله يستر منه لا كبر .
شكله مش ولا بد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *