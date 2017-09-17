بالفيديو.. سقوط حصان يحمل عروسين لحفل زفافهما - صحيفة صدى الالكترونية

روما(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع لحصان يسقط على الأرض بينما كان يحاول نقل زوجين إلى حفل زفافهما.

وكان الزوجين وصلا إلى حفلهما بواسطة عربة مزخرفة يسحبها الحصان الأبيض، لكن حفل الزفاف اتخذ منعطفا مأساويا عندما سقط الحصان خارج كنيسة في بلدة جبلية إيطالية صغيرة في بورجيتو… وظهر الحصان مستلقيا على الأرض، بينما حاول العريس مساعدته، وانضم له سائق العربة، كما حاول بعض الضيوف منع السيارات من العبور في الشارع.

ويعتقد أن الحصان أصيب بالإغماء بسبب تعرضه لأشعة الشمس الحارقة، كما تعرض للتعب بعد سحب عربة وزنها نحو 400 كيلوجرام على تلة شديدة الانحدار.