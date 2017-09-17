" نورما " يهدأ قبل دخوله سواحل المكسيك - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

هدأ الإعصار نورما وتحول إلى عاصفة استوائية مع اقترابه من سواحل المكسيك المطلة على المحيط الهادئ.

وقال المركز الأمريكي لمراقبة الأعاصير اليوم، إن الرياح المصاحبة للعاصفة تبلغ سرعتها الآن 100 كلم/ساعة، مضيفًا أن العاصفة الاستوائية كانت لا تزال على بعد 335 كلم في ولاية باخا كاليفورنيا جنوب البلاد وتتقدم بسرعة 6 كلم في الساعة.

ويصبح بذلك إعصار نورما ثاني إعصار بعد ماكس من الفئة الأولى عندما بلغ الخميس ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادئ، ترافقه رياح بلغت سرعتها 130 كلم في الساعة، قبل أن يتراجع الجمعة إلى عاصفة استوائية.