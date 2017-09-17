بالصور.. مزارع يحطم الرقم القياسي ببصلة أكبر من رأس الإنسان - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

حطم المزارع بيتر جلازبروك ، الرقم القياسي العالمي بإنتاجه بصلة ضخمة وصل وزنها إلى 6.7 كيلو جرام ، وحقق بها شهرة واسعة لإنتاجه خضراوات ضخمة.

واحترف ” بيتر ” البالغ من العمر 73 عاما مهنة الزراعة منذ أكثر من 30 عاما، وتصدر العناوين الرئيسية لتحطيم العديد من الأرقام القياسية بإنتاجه أكبر ثمرة قرنبيط في العالم، وأطول ثمرة لفت، وأثقل ثمرة بطاطس.

وقال في حوار صحفي بعد فوزه بأكبر ثمرة قرنبيط، إن الخضراوات تتطلب الكثير من الوقت والتفاني في العمل وتوفير الظروف الجوية المناسبة.