بالصور.. مزارع يحطم الرقم القياسي ببصلة أكبر من رأس الإنسان - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. مزارع يحطم الرقم القياسي ببصلة أكبر من رأس الإنسان
حطم المزارع بيتر جلازبروك ، الرقم القياسي العالمي بإنتاجه بصلة ضخمة وصل وزنها إلى 6.7 كيلو جرام ، وحقق بها شهرة واسعة لإنتاجه خضراوات ضخمة.
واحترف ” بيتر ” البالغ من العمر 73 عاما مهنة الزراعة منذ أكثر من 30 عاما، وتصدر العناوين الرئيسية لتحطيم العديد من الأرقام القياسية بإنتاجه أكبر ثمرة قرنبيط في العالم، وأطول ثمرة لفت، وأثقل ثمرة بطاطس.
وقال في حوار صحفي بعد فوزه بأكبر ثمرة قرنبيط، إن الخضراوات تتطلب الكثير من الوقت والتفاني في العمل وتوفير الظروف الجوية المناسبة.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1342 ] نشر منذ 18 دقيقة
الخضروات والفواكه والدواجن وغيرها لو تجاوزت الحجم الطبيعي او نمت قبل الفتره المحدده لها -يجب تجنب تناولها لانها غذيت بمواد مسرعه او تم اعطائها هرمونات النمو -وهي مضره جدا بالصحه العامه-
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2514 ] نشر منذ 10 دقائق
من الكيماوي
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 19333 ] نشر منذ 9 دقائق
هذي لو متوفرة فالأسواق عندنا
كان قد ماتو حريمنا😷😲
هههههههه ههههههههههه
عمومآ هذي صارت بهذا الحجم بسبب المواد الكيميائية والأسمدةالمطوره
الي يرشون بها المحاصيل
صايرة مثل ابوكرشه
منفوخه ع الفاضي🤗