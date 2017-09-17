مستثمرون: عوائد محلات القرطاسيات ستصل إلى 50 مليون ريال - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

توقع مستثمرون أن تصل عوائد محلات القرطاسيات بمكة المكرمة إلى نحو 50 مليون ريال، تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد، لافتين إلى أن قرابة 412 ألف طالب وطالبة سينعشون سوق المستلزمات المدرسية خلال الأسابيع الأولى من الدراسة.

وأوضح المستثمرون، أن المحلات تستعد مبكرا للموسم الدراسي من خلال تحضير البضاعة اللازمة وبالأسعار كافة، التي تناسب أكثر من طبقة اجتماعية، كما تعمل على طرح المستلزمات الجديدة والتي يتم تطويرها بشكل دوري كل عام، وفقا لصحيفة المدينة.

وأكد رئيس اللجنة التجارية بغرفة مكة المكرمة السابق زهير النوري، أن بدء العام الدراسي هو الموسم الحقيقي لمحلات القرطاسيات، التي تعمل على توفير الأدوات المدرسية كافة من أقلام ومراسم ومساطر وكراسات وشنط مدرسية وغيرها، مشيراً إلى أن متوسط ما ينفقه الطالب لشراء مستلزماته الدراسية بكل أنواعها يبلغ نحو 110 ريالات.