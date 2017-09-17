الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الأحد، أن تبقى الفرصة مهيأة بمشيئة الله تعالى لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات مناطق جازان ،عسير، الباحة ومكة المكرمة , في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط وشمال شرق المملكة , كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على السواحل الشرقية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .