بالفيديو.. الصالح: " حسبي الله ونعم الوكيل " .. ووليد الفراج: طول عمري حمّال آسية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. الصالح: ” حسبي الله ونعم الوكيل ” .. ووليد الفراج: طول عمري حمّال آسية
أوضح مدير المنتخب السعودي السابق زكي الصالح، أن تغريدة ” حسبي الله ونعم الوكيل ” التي نشرها كان يقصد بها الإعلامي وليد الفراج.
وقال الصالح أمس السبت، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “: ” للتوضيح، حسبي الله ونعم الوكيل قصدت بها ما ذكره وليد الفراج في حلقة يوم أمس، وأساء لى بها، سامحك الله “.
ورد وليد الفراج على تغريدة الصالح عبر حلقة أمس السبت من برنامجه ” أكشن يادوري “: ” يعنى يازكي شالوك من المنتخب قبل كأس العالم وما حسبنت.. وليد الفراج انتقدك في برنامج اتحسبنت! “، متابعًا: ” ياريت اللي يبغى يقول رأيه يكون جريء.. أنا طول عمري حمال آسية! “.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 261 ] نشر منذ 2 ساعتين
زكي الصالح قيادي ناجح
تمنيت ان يكون فيصل بن عبد الهادي مديرا للمنتخب
وهو النائب
ساحر الكلمة[ عدد التعليقات: 2028 ] نشر منذ 59 دقيقة
وانت يااخ وليد الفراج
من طلب منك ترد على مارفيك
الا يصنع مشكلة ..
ترى كل شيء واضح للجميع
ان النصراوية بينسبون تاهل المنتخب لهم
وتعودنا على مثل هالامور
خلاص فكونا من هالرجة الان
كلنا مع المنتخب السعودي ..
من اجل اسم الوطن الغالي على قلوبنا ..
اي شخص يقود المنتخب احنا معاه
بالحلوة والمرة ..
✔️ ✔️[ عدد التعليقات: 5766 ] نشر منذ 30 دقيقة
فكنا يالهراج من نشر التعصب والفتنة بين الأندية والاداريين
انت طول عمرك حمال تعصب وعصبية