بالفيديو.. الصالح: " حسبي الله ونعم الوكيل " .. ووليد الفراج: طول عمري حمّال آسية - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أوضح مدير المنتخب السعودي السابق زكي الصالح، أن تغريدة ” حسبي الله ونعم الوكيل ” التي نشرها كان يقصد بها الإعلامي وليد الفراج.

وقال الصالح أمس السبت، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “: ” ‏للتوضيح، حسبي الله ونعم الوكيل قصدت بها ما ذكره وليد الفراج في حلقة يوم أمس، وأساء لى بها، سامحك الله “.

ورد وليد الفراج على تغريدة الصالح عبر حلقة أمس السبت من برنامجه ” أكشن يادوري “: ” يعنى يازكي شالوك من المنتخب قبل كأس العالم وما حسبنت.. وليد الفراج انتقدك في برنامج اتحسبنت! “، متابعًا: ” ياريت اللي يبغى يقول رأيه يكون جريء.. أنا طول عمري حمال آسية! “.