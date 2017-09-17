 " تويتر " يتفاعل مع اليوم الوطني بـ " إيموجي " يحمل صورتي خادم الحرمين وولي عهده - صحيفة صدى الالكترونية

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    سبتمبر

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” تويتر ” يتفاعل مع اليوم الوطني بـ ” إيموجي ” يحمل صورتي خادم الحرمين وولي عهده

” تويتر ” يتفاعل مع اليوم الوطني بـ ” إيموجي ” يحمل صورتي خادم الحرمين وولي عهده
عادل الحربي(صدى):

تفاعل موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مع اليوم الوطني للمملكة عبر إضافة صورتي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على شكل ” إيموجي ” بجانب الهاشتاقات.
وأطلق الموقع ” إيموجي ” خاصاً حمل صورتي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على هاشتاقات ” السعودية، والملك سلمان، وولي العهد، ومحمد بن سلمان، واليوم الوطني “.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 261 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم ادم عز آل سعود
اللهم ادم علينا نعمة الامن والامان يارب العالمين

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