السبيتي: لجأنا لـ " التصويت " بعد رفض توصية ضم الأمر بالمعروف للشؤون الإسلامية - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أكد عضو مجلس الشورى عطاء السبيتي أنه نجح في طرح توصية ضم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للتصويت يوم الاثنين بعد القادم.

وأوضح السبيتي: ” تمكنا من إقناع الجهة المعنية بالمجلس بطرح التوصية بعد رفض اللجنة المعنية “، لافتاً إلى أن هذه الحيثيات حول التوصية سيخضعها للتصويت، وإذا حظيت بالقبول ستصبح نافذة وفقا للأنظمة، مضيفاً أنه سبق أن ساق مبررات التوصية التي قد يراها البعض خارجة عن المألوف أو بمعنى أصح ” التفكير خارج الصندوق ” ، وفقا لصحيفة عكاظ.

ورأى السبيتي أنه من الأنسب ضم جهاز الهيئة للوزارة، لأن مهماته أقرب إلى الجهاز الدعوي، ومن الظلم أن لا يفعّل ويستفاد منه.