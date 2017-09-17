السبيتي: لجأنا لـ " التصويت " بعد رفض توصية ضم الأمر بالمعروف للشؤون الإسلامية - صحيفة صدى الالكترونية

السبيتي: لجأنا لـ ” التصويت ” بعد رفض توصية ضم الأمر بالمعروف للشؤون الإسلامية
أكد عضو مجلس الشورى عطاء السبيتي أنه نجح في طرح توصية ضم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للتصويت يوم الاثنين بعد القادم.
وأوضح السبيتي: ” تمكنا من إقناع الجهة المعنية بالمجلس بطرح التوصية بعد رفض اللجنة المعنية “، لافتاً إلى أن هذه الحيثيات حول التوصية سيخضعها للتصويت، وإذا حظيت بالقبول ستصبح نافذة وفقا للأنظمة، مضيفاً أنه سبق أن ساق مبررات التوصية التي قد يراها البعض خارجة عن المألوف أو بمعنى أصح ” التفكير خارج الصندوق ” ، وفقا لصحيفة عكاظ.
ورأى السبيتي أنه من الأنسب ضم جهاز الهيئة للوزارة، لأن مهماته أقرب إلى الجهاز الدعوي، ومن الظلم أن لا يفعّل ويستفاد منه.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2505 ] نشر منذ 19 دقيقة
دولتنا حفظها الله منذ تاسيسها قامت على شرع الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر
امتثالا لقوله تعالى :
الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ
وأطالب ولاة امرنا حفظهم الله بتعزيز دور الهيئة وزيادة صلاحياتها لانها صمام الامان للمجتمع
قال تعالى :
لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ {78} كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ {79}
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2505 ] نشر منذ 17 دقيقة
إن دمج هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بوزارة الشؤون الاسلاميه قد يحجم من صلاحياتها
لذا ارجوا من الله ثم من ولاة امرنا مراعاة ذلك
قال تعالى :
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2505 ] نشر منذ 15 دقيقة
الهيئة صمام الامان للمجتمع ورجال الهيئة وفقهم الله وسددهم وجنبهم الزلل هم من المفلحون
قال تعالى :
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ