خفر السواحل التونسي يحبط محاولتين للهجرة غير الشرعية - صحيفة صدى الالكترونية

تونس(صدى):

أحبط الحرس البحري التونسي محاولتي هجرة غير الشرعية إلى إيطاليا قبالة ساحلي مدينتي سوسة والمحرس.

وألقى الحرس التونسي القبض على ثمانية أشخاص أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية إلى إيطاليا على متن مركب صيد قبالة ساحل مدينة سوسة بالوسط الشرقي التونسي.

كما قبض الحرس التونسي على مجموعة أخرى من سبعة أشخاص كانوا يعدون للهجرة إلى إيطاليا انطلاقًا من مدينة المحرس الساحلية بالجنوب التونسي.

وتم التحفظ على المجموعتين للتحقيق ومن ثم إحالتهم إلى القضاء.