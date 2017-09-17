رصد 378 حافلة مدرسية بـ GPS بالجبيل - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تبدأ صباح اليوم الأحد، 378 حافلة نقل مدرسي مسيرتها لنقل طلاب وطالبات مدارس الهيئة الملكية من مختلف أحياء مدينة الجبيل الصناعية، 34 ألف طالب وطالبة لأكثر من 78 مرفقا تعليميا و37 مركزا عبر الأقمار الصناعية من خلال خدمة التتبع الآلي وفق نظام الـGPS.

وأكد مدير إدارة النقل والمعدات في الهيئة الملكية بالجبيل الدكتور خالد الأنصاري أن خطة النقل المدرسي يتم وضعها مبكراً بالتعاون مع إدارة الخدمات التعليمية في الهيئة الملكية بالجبيل، إذ يتم تحديد المدارس والأحياء السكنية التي تخدمها ويتم توزيع الحافلات المدرسية حسب الكثافة السكانية للمدارس وتحديداً أماكن الوقوف لتجمعات الطلاب والطالبات عند منازلهم ليتم نقلهم بكل يسر وسهولة حسب مواعيد الدوام المدرسي.