كندا تستضيف اجتماعا لبحث اتفاقية باريس للتغير المناخي - صحيفة صدى الالكترونية

أوتاوا(صدى):

استضافت مدينة مونتريال الكندية، اجتماعاً لبحث اتفاقية باريس للتغير المناخي لمسؤولين من أكثر من 30 دولة وقعت على الاتفاقية.

وأوضح المفوض الأوروبي للمناخ والطاقة ميجل أرياس كانيتي أن الاجتماع يهدف إلى فتح حوار بين الدول الصناعية الرئيسية والدول النامية وتعزيز الزخم العالمي لتنفيذ اتفاقية باريس.

وأكد الممثل الصيني الخاص بشؤون التغير المناخي شيه تشن هوا من جانبه ضرورة أن يمضي العالم قدماً في تنفيذ تعهدات باريس، مضيفاً أنه لا ينبغي إعادة التفاوض على اتفاقية باريس.

وتهدف اتفاقية باريس للمناخ التي وقعت عليها نحو 200 دولة إلى الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بدرجتين مئويتين عبر عدد من الوسائل أهمها الحد من منسوب ثاني أكسيد الكربون وغيره من انبعاثات الوقود الأحفوري.