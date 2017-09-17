بالفيديو.. نائب أمير الجوف يوقف موكبه للسلام على عدد من أهالي سكاكا - صحيفة صدى الالكترونية

علي العنزي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق إيقاف نائب أمير منطقة ‫الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي أمس السبت، موكبه في مدينة سكاكا ليترجل من سيارته ويسلم على عدد من مواطني وشباب حي الناصرية الراغبين في إلقاء التحية عليه والحديث معه.

وأظهر الفيديو، الأمير عبدالعزيز بن فهد وهو ينزل من سيارته ويلقي التحية على أهالي الحي ويسلم على المتواجدين، ويلتقط مع عدد منهم صور السيلفي، ويستمع لحديث بعضهم وشكواهم بشأن الخدمات المقدمة.