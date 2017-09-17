قطار الحرمين يقلص حافلات الحج إلى 15% - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف مصدر، عن تقليص حافلات نقل الحجاج ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة في موسم الحج القادم بنحو 85%، منوها إلى وضع الدراسات وخطط تشغيل قطار الحرمين في نقل الحجاج.

وأوضح المصدر أنه سيتم بدء التشغيل التجريبي المباشر لقطار الحرمين من مكة المكرمة المدينة المنورة بمسافة 450 كيلومترا في شهر يناير القادم، من خلال 12 قطارا يقودها شباب سعوديون، علما بأن دور الحافلات سيكون نقل الحجاج من محطتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمساكن ضيوف الرحمن، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأشار إلى تقليص نسبة التأشيرات التي تمنح لشركات نقل الحجاج، البالغ عددها 22 ألف تأشيرة سائق موسمية.