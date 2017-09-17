بريطانيا تسعى لمعاهدة أمنية أوروبية بعد بريكست - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

تسعى بريطانيا، لإبرام معاهدة أمنية جديدة مع الاتحاد الأوروبي تتيح استمرار التعاون بين الطرفين في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

وقالت الحكومة في بيان أصدرته عشية نشرها وثيقة عمل حول هذا الموضوع إن هدفها هو إبرام ” معاهدة توفر قاعدة قانونية لمواصلة التعاون الشُرطي والأمني والجنائي بعد خروجنا من الاتحاد الأوروبي “.

وأضاف البيان أن إبرام مثل هكذا معاهدة من شأنه أن يحول دون ظهور ” ثغرات عملانية ” بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والمتوقع حصوله في 2019.