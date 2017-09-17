تنظيف محيط 757 مدرسة في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

نجحت أمانة جدة، في تنظيف محيط 757 مدرسة ومبنى تعليميا موزعا على نطاق 14 بلدية بالمحافظة، وكثفت جهودها لاستقبال العام الدراسي الجديد في عدد من المدارس والمعاهد والكليات الجامعية.

وأوضح مساعد الأمين للبلديات المهندس ناصر المتعب، أن الأمانة تحرص على تقديم أفضل الخدمات البلدية للمرافق التعليمية، حتى تكون جاهزة لاستقبال الطلاب والطالبات والكوادر التعليمية، مشيرا إلى أن البلديات الفرعية بالتنسيق مع الإدارة العامة للنظافة والمرادم، عملت على حصر للمباني التعليمية في نطاق كل بلدية فرعية، وتحديد المباني الأكثر احتياجا، ثم تكثيف أعمال النظافة، وتهيئة محيطها، استعدادا للعام الدراسي الجديد.