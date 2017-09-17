مهرجان الرمان يُنظم مسابقة " أفضل طبق شعبي " للأسر المنتجة - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

نظمت إدارة مهرجان الرمان المُقام بمحافظة القرى في منطقة الباحة مسابقة ” أفضل طبق شعبي ” للمشاركات من الأسر المنتجة في المهرجان.

وقيمت اللجنة المنظمة الأطباق المتنوعة التي قدمتها المُشاركات من خلال آراء الزوار واختيارهم للطبق الأفضل.

وأوضح المشرف العام على المهرجان الدكتور خالد العوض، أن مسابقة أفضل طبق شعبي للأسر المنتجة، تسهم في تحقيق عائد إيجابي على ربات المنازل، وتدعم تحولهن إلى عنصر فاعل في المجتمع، مبيناً انه سيتم تكرار هذه الفعالية بناء على طلب العديد من الزوار لإتاحة الفرصة لأكبر عدد للمشاركة في هذه الفعاليات.