العبادي يحذر الأكراد من اللعب بالنار بإجراء استفتاء الاستقلال - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

قالت وسائل إعلام محلية أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وصف الخطط الكردية لإجراء استفتاء على الاستقلال بأنها مثل ” اللعب بالنار “.

وجاء تصريح العبادي بعد أن أقر برلمان كردستان العراق في شمال البلاد أول أمس الجمعة، خطة حكومة الإقليم لإجراء التصويت في 25 سبتمبر.

ونقل موقع وكالة أنباء الإعلام العراقي عن العبادي قوله إن التصويت يهدد المكتسبات التي حققها الأكراد تحت نظام الحكم الذاتي، ولم يرد المكتب الإعلامي للعبادي على الاتصالات لتأكيد إدلائه بتلك التصريحات.