الناتو: مناورات " زاباد " الروسية تحضير جدي لحرب كبرى - صحيفة صدى الالكترونية

جنيف(صدى):

أعرب مسؤول بحلف شمال الأطلسي ” ناتو “، عن قلقه بشأن مناورات ” زاباد 2017 ” العسكرية واسعة النطاق المشتركة بين روسيا وبيلاروس، إذ من الممكن اعتبارها ” تحضيرا جديا لحرب كبرى “.

وأوضح الجنرال بيتر بافل، رئيس اللجنة العسكرية للناتو، أن الناتو يزيد جهوده لتشكيل تواصل عسكري مع روسيا لتفادي أي ” تداعيات غير مقصودة للحوادث المحتملة خلال المناورات “.

ويعقد وزراء دفاع الدول الأعضاء في الناتو حاليا مؤتمرهم السنوي في العاصمة الألبانية تيرانا لمناقشة مكافحة الإرهاب والوضع في غرب منطقة البلقان والإستراتيجية الأميركية الجديدة بشأن أفغانستان.